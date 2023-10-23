"Чудом выжил и выбрался из могилы": бойцы ВС РФ расстреляли трех братьев за участие в АТО

Российские захватчики обнаружили в доме мужчин военную форму, после чего выбили из одного из них признание и всех повезли в лесополосу. Одному брату удалось выжить, а его палачей — идентифицировали.

Российские военные пытали и расстреляли мужчин, однако один из них чудом остался жив. Теперь оккупантам грозит пожизненное заключение. Деталями 23 октября поделилась пресс-служба полиции Черниговской области.

По данным следствия, 18 марта прошлого года во время оккупации одного из населенных пунктов Черниговщины российские захватчики ворвались в чужой дом. Они устроили обыск дома местных, которыми оказались трое братьев.

В полиции объяснили, что один из братьев в прошлом брал участие в АТО/ООС. Вражеские бойцы нашли в доме военную форму ВСУ, после чего всех родственников избили прикладами и пригрозили расстрелом.

"Мужчин связали, надели на головы мешки и наручники, посадили в БТР и доставили на территорию местного хозяйства, где заключили в одном из помещений на четыре дня, и пытали", — передала пресс-служба.

Братья в течение нескольких дней находились в маленьком помещении без надлежащих условий. Их руки и глаза были завязаны.

Вечером 21 марта, по информации полиции, одного из мужчин заставили признаться, что старший брат семьи якобы сжег военную технику ВС РФ. После этого командир, которого уже идентифицировали как руководителя военной полиции полковника Константина Смирнова, приказал расстрелять всех родственников.

Фото, обнародованное пресс-службой полиции Фото: Национальная полиция

Также правоохранителям удалось установить личность одного из подчиненных Смирнова. Им был Денис Подгорный.

Фото, обнародованное пресс-службой полиции Фото: Национальная полиция

"Оккупанты в багажнике автомобиля вывезли гражданских мужчин в лесополосу, поставили их на колени перед выкопанной ямой и расстреляли. После чего сбросили тела в яму и закопали", — рассказали в полиции.

Однако один из братьев, Николай, чудом выжил и даже смог самостоятельно выбраться из могилы.

Как позже выяснили правоохранители, бойцы российской группировки войск "Центр" находились на оккупированной территории с 28 февраля по 1 апреля 2022 года. Смирнова и Подгорного подозревают в нарушении законов войны, соединенном с умышленным убийством по предварительному сговору.

"За содеянное российским оккупантам грозит пожизненное лишение свободы", — подчеркнула пресс-служба ведомства.

Напомним, Николай давал комментарий СМИ относительно трагедии, которую пережил. Он рассказывал, что вражеская пуля прошла через щеку навылет, поэтому не задела жизненно важных органов.

Киевлянин рассказал, как ему чудом удалось пережить атаку дронов. Житель самой разрушенной квартиры находился дома с женой, но не пострадал.