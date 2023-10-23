В РФ создали очередную эрзац-машину: установили на БТР-Д сразу два миномета (фото)

На авиадесантный бронетранспортер установили два "Василька", который способен вести стрельбу на расстоянии до 4,3 км.

После появления на фронте МТ-ЛБ с корабельной зениткой в российских войсках продолжают эксперименты над созданием импровизированных франкенштейнов. Теперь на видео засветился БТР-Д с двумя минометами. Об этом сообщает Defense Expess со ссылкой на соцсети.

Оккупанты уже не впервые создают самодельные машины с различным вооружением. На тягач МТ-ЛБ ставили вертолетные пусковые УБ-32 для неуправляемых авиаракет, корабельные зенитки. Но реже бывает, когда враг ставит сразу два образца вооружения на одну машину.

БТР-Д — это авиадесантный бронетранспортер, который в РФ создали на базе БМД-1. У оккупантов есть около 600 машин БТР-Д, из которых потеряно уже 81 машину. На него установили сразу два автоматических миномета "Василек" калибра 82-мм. Он находится на вооружении РФ с 1974 года.

Миномет "Василек" имеет массу 632 кг, то есть масса БТР-Д выросла с 8 тонн до как минимум 9,2 тонны, что может негативно сказаться на его характеристиках. Скорострельность миномета составляет 100-120 выстрелов в минуту, но максимальная может достигать 170 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы составляет почти 4300 метров.

Напомним, 5 сентября аналитики писали, что корабельные зенитки на МТ-ЛБ оказались хламом, потому что пушки не стабилизированы.

12 октября во время штурмов Авдеевки ВС РФ потеряли в бою импровизированные БТРы. Их создали путем изменения конструкции МТ-ЛБ.