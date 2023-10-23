В РФ пытались отравить пилотов при помощи торта: росСМИ пишут о задержании "виновника" (фото)

По данным российских медиа, задержанным якобы является 33-летний гражданин Украины Егор Семенов и перед инцидентом он заявил супруге, что собирается в командировку.

В Ставрополе могли задержать курьера, который доставил якобы отравленные торт и виски на юбилей выпускников Армавирского военного авиационного училища. Он пытался улететь в Москву. Об этом сообщает российское медиа Kub Mash 23 октября.

Отмечается, что речь идет про 33-летнего Егоре Семенове, который последние 6 лет проживает и работает в Химках, что в Московской области. Там он числился электромонтажником, налаживал проводку и ставил домофоны.

По данным российского медиа, мужчина является гражданином Украины и родился во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Ранее он увлекался пауэрлифтингом, занимал призовые места на соревнованиях.

Его супруга Татьяна является гражданкой Российской Федерации. Они вместе живут с 2017 года и воспитывают пятилетнего ребенка.

В РФ задержали украинца, который якобы пытался отравить российских пилотов Фото: Mash В РФ задержали украинца, который якобы пытался отравить российских пилотов Фото: Mash

"На днях он (Егор Семенов, — ред.) сказал жене, что поехал в Ставрополь в командировку. На обратном пути его задержали при вылете в Шереметьево", — говорится в сообщении.

Пока что, как отметили в медиа, мужчина был задержан по статье мелкое хулиганство на 15 суток.

Попытка отравления российских пилотов: подробности

22 октября в Telegram-канале представителя оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова появилось заявление о том, что якобы житель Мелитополя пытался отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища. В тот момент они устроили застолье по случаю 20-летия выпуска.

"Торт и ящик виски доставили на 20-летнюю годовщину выпуска из училища. Выпускники — в основном действующие летчики на серьезных должностях и при высоких званиях. Кто его заказал, изначально было неизвестно, торт успели разрезать, но не попробовали", — написал Владимир Рогов.

Отдельно коллаборант отметил, что задержанный курьер, который родом их Мелитополя, якобы является "агентом ГУР" и он сам признался в том, что товары были отравлены.

Больше подробностей по этому поводу со стороны "властей" не прозвучало. Украинская сторона никак не комментировала обвинения на момент публикации материала.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что в одесском лицее отравились 46 курсантов. По информации правоохранителей, пострадавших сразу же направили на лечение в медицинское учреждение. Все они несовершеннолетние лица. Об их состоянии не сообщается.