Ракета GMLRS могла попасть в руки россиян: чем она может быть интересна экспертам (фото)

Обозреватели отмечают, что для российских специалистов, вероятно, будет предельно важным определить слабые места ракеты, выяснить устройство систем наведения, а также изучить ее конструкцию. Эти данные могут помочь при создании современных систем перехвата ракет систем HIMARS.

Представитель оккупационной власти "ДНР" Ян Гагин в интервью агентству ТАСС рассказал, что в 21 октября над Донецком якобы была перехвачена ракета системы HIMARS и теперь специалисты оборонной промышленности РФ проведут ее глубокий анализ. О том, чем могут заинтересоваться российские эксперты, исследуя ракету американской РСЗО, рассказали обозреватели Bulgarian Military.

По словам Гагина, перехваченная ракета осталась практически неповрежденной, даже ее корпус особо не пострадал. Авторы публикации отмечают, что если ракета действительно попала в руки россиян, то оккупанты получат ценные сведения о ее конструкции, возможностях и уязвимых местах. При этом какой именно тип ракет был якобы перехвачен над Донецком не уточняется, ведь установка HIMARS может вести огонь широким спектром боеприпасов — от ракет М26 и управляемых GMLRS до различных видов ракет ATACMS.

Отметим, что 21 октября российские Telegram-каналы опубликовали информацию о сбитой в Донецке ракете GMLRS, которая якобы досталась "практически в идеальном состоянии". По словам авторов публикации, уцелела рулевая часть, блок управления со всей электроникой, а также частично боевая часть, куда пришлось попадание поражающих элементов зенитной ракеты.

Элементы перехваченной ракеты GMLRS. Источник Telegram

Элементы перехваченной ракеты GMLRS. Источник Telegram

Элементы перехваченной ракеты GMLRS. Источник Telegram

"Тщательный анализ ее компонентов, двигательных установок, механизмов наведения и технологий изготовления боеголовок позволяет специалистам получить глубокое представление о принципах работы ракеты", — отметили авторы материала.

Слабые места и тактика пусков

Например, если вражеская ракета использует определенный тип системы наведения, изучение ее слабых мест может помочь исследователям разработать методы постановки помех или создать современные системы перехвата, способные вывести систему наведения ракеты из строя или отключить ее.

Кроме того, изучение ракеты позволяет получить ценную информацию о пусковых платформах HIMARS, а также тактике ведения боевых действий. Анализируя траекторию, дальность и скорость полета ракеты, специалисты могут определить место ее запуска и потенциальные цели.

В свою очередь понимание тактики пусков позволит прогнозировать будущие запуски ракет и соответственно планировать меры упреждающего перехвата.

Компоненты ракеты GMLRS М31

Что касается выявления слабых мест боеприпаса, то здесь можно установить степень чувствительности к разным средствам противодействия. Поэтому исследователи могут сосредоточиться на совершенствовании, например, технологии оружия направленной энергии для повышения успешности перехвата.

Системы наведения и силовая установка

Одним из важнейших компонентов ракеты является ее двигательная установка. Понимание того, как ракета создает тягу и движется в атмосфере, очень важно для оптимизации ее характеристик и дальности полета.

Другим немаловажным компонентом для изучения является система наведения и управления. Ракеты HIMARS оснащены сложными системами навигации и целеуказания, которые позволяют им точно поражать намеченные цели. Изучение системы наведения предполагает понимание работы датчиков, таких как GPS и инерциальные измерительные блоки, которые предоставляют данные для точного позиционирования и расчета траектории.

Конструкция и материалы корпуса

Для россиян, вероятно, будет важно изучить и конструкцию ракеты, ведь ее корпус должен выдерживать экстремальные нагрузки, возникающие во время запуска и полета. Это требует тщательного анализа используемых материалов, например, легких, но прочных сплавов, и структурной целостности корпуса ракеты.

Компоненты ракеты GMLRS М31

Эти же сведения помогут определить полезную нагрузку ракеты, так как установки HIMARS используют боеприпасы с различными видами боеголовок

"Понимание системы полезной нагрузки предусматривает изучение того, как боеголовка или боеприпас интегрированы в ракету, а также механизмов постановки на боевое дежурство", — подчеркнули обозреватели.

Напомним, 21 сентября в Минобороны РФ заявили об успешном отражении ракетной атаки ВСУ средствами ПВО и даже с применением стрелкового оружия. При этом речь шла о ракете GMLRS, скорость которой достигает до 2500 км/ч.