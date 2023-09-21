В Минобороны РФ заявили о перехвате ракет Storm Shadow и GMLRS стрелковым оружием

Минобороны РФ заявило, что отбило атаку по командному пункту возле оккупированного Севастополя, в том числе стрелковым оружием. Но ракеты летят на скорости более 1 000 км в час.

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Украинская армия нанесла ракетный удар по резервному командному пункту Черноморского флота РФ. В Минобороны РФ заявили об успешном отражении атаки средствами ПВО и даже стрелковым оружием. Об этом сообщает Defense Express.

Задымление в Минобороны объяснили простым возгоранием травы, а ракеты якобы были все перехвачены. Также оккупанты утверждают, что они сбили ракеты из РСЗО HIMARS, Смерч и даже Storm Shadow средствами ПВО и стрелковым оружием.

Штормовая тень Фото: wikipedia

Однако стоит отметить, что скорость Storm Shadow составляет около 1000 км/ч, то есть около 280 метров в секунду. Ракета GMLRS достигает скорости около 2500-3000 км/ч. Поэтому скорость в секунду еще больше.

Но в издании не исключают, что российская пропаганда может показать какого-то солдата, который из пистолета, или автомата, или пулемета сбил украинскую ракету.

Заява Міноборони РФ 20 вересня

Вместе с тем СтратКом ВСУ подтвердил успешное поражение командного пункта РФ под Севастополем. Возле поселка Верхнесадовое располагался командный центр командования ВМС ВСУ, но после аннексии Крыма там базируются оккупанты.

Напомним, 20 сентября в оккупированном Крыму прогремели взрывы и оккупанты "маскировали" главную нефтебазу.

Также эксперты заявили, что Украина взяла курс на уничтожение Черноморского флота РФ.