В Міноборони РФ заявили про перехоплення ракет Storm Shadow та GMLRS стрілецькою зброєю

Міноборони РФ заявило, що відбило атаку по командному пункті біля окупованого Севастополя, зокрема стрілецькою зброєю. Але ракети летять на швидкості понад 1 000 км на годину.

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Українська армія завдала ракетного удару по резервному командному пункту Чорноморського флоту РФ. У Міноборони РФ заявили про успішне відбиття атаки засобами ППО та навіть стрілецькою зброєю. Про це повідомляє Defense Express.

Задимлення у Міноборони пояснили простим займанням трави, а ракети нібито були всі перехоплені. Також окупанти стверджують, що вони збили ракети з РСЗВ HIMARS, Смерч та навіть Storm Shadow засобами ППО та стрілецькою зброєю.

Storm Shadow Фото: wikipedia

Проте варто зазначити, що швидкість Storm Shadow складає приблизно 1000 км/год, тобто близько 280 метрів за секунду. Ракета GMLRS сягає швидкості близько 2500-3000 км/год. Відтак швидкість в секунду ще більша.

Але у виданні не виключають, що російська пропаганда може показати якогось солдата який з пістолета, чи автомата, чи кулемета збив українську ракету.

Заява Міноборони РФ

Разом з тим СтратКом ЗСУ підтвердив успішне ураження командного пункту РФ під Севастополем. Біля селища Верхньосадове розташовувався командний центр командування ВМС ЗСУ, але після анексії Криму там базуються окупанти.

Нагадаємо, 20 вересня в окупованому Криму пролунали вибухи й окупанти "маскували" головну нафтобазу.

Також експерти заявили, що Україна взяла курс на знищення Чорноморського флоту РФ.