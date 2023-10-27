"Спрятаться невозможно": появились подробности ракетного удара по части ГСЧС в Изюме (фото)

Предварительно, Вооруженные силы Российской Федерации ударили по зданию ГСЧС двумя ракетами типа "Искандер", рассказали в прокуратуре.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по части ГСЧС в Изюме Харьковской области, в результате чего повреждения получила фасадная часть здания, служебные кабинеты, гараж с техникой. Об этом сообщил областного управления ГСЧС Евгений Василенко в эфире "Суспільного".

Он отметил, что спасатели во время взрыва несли службу, они находились в служебных помещениях, диспетчерской, гараже. В результате российской атаки было выведено из строя 11 пожарных автоцистерн и аварийно-спасательных автомобилей.

Городской голова Изюма Валерий Марченко заявил, что предварительно российские военные нанесли удар двумя ракетами "Искандер". Он подчеркнул, что "спрятаться было невозможно", поскольку удар произошел до сигнала воздушной тревоги.

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры рассказали о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УКУ.

"26 октября примерно в 23:30 российские военные обстреляли г. Изюм. Предварительно, удар был двумя ракетами типа "Искандер", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС и ряд жилых домов получили повреждения, восемь спасателей получили ранения.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму Харьковской области. В результате чего было повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Ранения получили восемь спасателей, четырех из которых госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также ночью враг атаковал с помощью беспилотников типа Shahed 131/136 Николаевскую и Херсонскую области. В Воздушных силах заявили, что противовоздушная оборона уничтожила пять из шести дронов.