Казахстан выставил на аукцион более сотни истребителей МиГ-31, Су-24 и МиГ-29

117 самолетов планировалось продать за 1,5 млн долларов США, потому что их состояние настолько плохое, что восстанавливать их нецелесообразно.

На сайте "Электронная торговая площадка", где продается государственное имущество Казахстана, выставили на аукцион более 100 самолетов. Об этом сообщает "Радио Азатлык".

В Казахстане выставили на продажу более сотни советских истребителей и бомбардировщиков. Они находились на хранении. Их восстановление нецелесообразно, потому что слишком дорого. Стартовая цена за 117 самолетов составляет примерно более 1,5 млн долларов США, Продавцом выступает ГП "Қазарнаулыэкспорт" (Казспецэкспорт).

Самолеты в непригодном к восстановлению состоянии

Авиация принадлежит военным частям в Алматинской, Абайской, Карагандинской и Шымкентской областях Казахстана.

Сообщается, что аукцион не состоялся, поэтому 11 ноября его объявят еще раз по цене вдвое меньшей, чем изначально. Планируется продать самолеты, которые были изготовлены в период с 1975 по 1989 годы. Среди них:

истребители МиГ-27 и МиГ-29;

бомбардировщики Су-24МР, а также планеры Су-24 без двигателей и бортового оборудования;

истребители-перехватчики МиГ-31.

Из-за плохого технического состояния Министерство индустрии и инфраструктурного развития издало указ, по которому самолеты должны утилизировать на территории воинских частей, где они базируются. Техническое состояние настолько плохое, что борта даже нельзя порезать на запчасти.

Напомним, 19 октября Казахстан запретил экспорт в РФ высокотехнологичных товаров.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят запретить продажу товаров с символами Z, V и ЧВК "Вагнера".