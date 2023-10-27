Бетонные плиты в обмен на подсолнечник: в порт Мариуполя снова зашел балкер класса "река-море" (фото)

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне завезли бетонные плиты, которые будут использовать на укреплении линий обороны.

Очередное судно класса РМ3 (река — море) зашло 27 октября в акваторию Мариупольского порта с грузом бетонных плит, предназначенных для строительства укреплений. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в собственном телеграм-канале.

Он отмечает, что также все предыдущие грузы, которые зашли в Мариуполь морем, на 80% предназначались для строительства линий обороны.

"Около 20 процентов до сих пор хранятся на территории порта", — констатирует советник.

По инсайдерской информации, на этот раз к вывозу из Мариуполя планируют семена подсолнечника нынешнего урожая.

В начале октября стало известно, как писал Фокус, что россияне углубляют порт временно оккупированного Мариуполя для того, чтобы он мог принимать крупные грузовые суда.

Фокус сообщал, что 22 октября в порт временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области впервые зашло российское судно морского класса.

Напомним, что российские оккупанты пытаются укрепить Мариуполь. Они возводят дополнительные укрепления, чтобы в случае прорыва со стороны Угледара и Пологов защитить коридор в Крым.