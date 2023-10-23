Плохая новость: в Мариупольский порт впервые зашел российский балкер морского класса (фото)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что груз привезен для фронтовых нужд, и спрогнозировал приближение "хлопкового" сезона в городе.

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В воскресенье, 22 октября, в порт временно оккупированного Мариуполя впервые зашло российское судно морского класса. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он добавил: пока неизвестно, что именно привезено на балкере, который пришвартовался у причала Судоремонтного завода, но теперь становится понятным, для чего российские оккупанты углубляли дно в акватории порта.

"Первый морской балкер зашел в Мариупольский порт. И это очень плохая новость", — написал Андрющенко в собственном Telegram.

По словам советника мэра, балкеры такого класса (не река — море) имеют собственные краны, а полная нагрузка, или DWT судна, составляет гораздо больше 5 тысяч тонн, как это присуще судам класса РМ-3.

"Учитывая то, что в Мариуполе нечего загружать на такой вес, именно доставка в Мариуполь и выгрузка является целью. Что именно — не трудно догадаться. Точно не домики для мариупольцев. Военно-логистическая карта начинает меняться", — подчеркнул Андрющенко.

Он высказал предположение, что груз привезен для фронтовых нужд и спрогнозировал, между тем, приближение "хлопкового" сезона в Приморском районе Мариуполя.

Что предшествовало

В начале октября стало известно, что россияне углубляют порт временно оккупированного Мариуполя для того, чтобы он мог принимать крупные грузовые суда.

15 октября в порту Мариуполя впервые с момента оккупации города россиянами зафиксировали сразу три судна у причалов под загрузку.

Кроме того, россияне хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу, что позволит им в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.

Кроме того, российские захватчики строят прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком.

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Напомним, что российские оккупанты пытаются укрепить Мариуполь. Они возводят дополнительные укрепления, чтобы в случае прорыва со стороны Угледара и Пологов защитить коридор в Крым.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не могут обеспечить жителей захваченных городов Украины базовыми потребностями. Мариуполь фактически не готов к отопительному сезону.