Погана новина: до Маріупольського порту вперше зайшов російський балкер морського класу (фото)

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що вантаж привезено для фронтових потреб, і спрогнозував наближення "бавовняного" сезону в місті.

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У неділю, 22 жовтня, до порту тимчасово окупованого Маріуполя вперше зайшло російське судно морського класу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він додав: поки що невідомо, що саме привезено на балкері, який пришвартувався біля причалу Судноремонтного заводу, але тепер стає зрозумілим, для чого російські окупанти поглиблювали дно в акваторії порту.

"Перший морський балкер зайшов в Маріупольський порт. І це дуже погана новина", — написав Андрющенко у власному Telegram.

За словами радника мера, балкери такого класу (не ріка — море) мають власні крани, а повне навантаження, або DWT судна, становить набагато більше за 5 тисяч тонн, як це притаманно суднам класу РМ-3.

"З огляду на те, що в Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме — не важко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців. Військово-логістична мапа починає змінюватись", — підкреслив Андрющенко.

Він висловив припущення, що вантаж привезено для фронтових потреб і спрогнозував, між тим, наближення "бавовняного" сезону в Приморському районі Маріуполя.

Що передувало

На початку жовтня стало відомо, що росіяни поглиблюють порт тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби він міг приймати великі вантажні судна.

15 жовтня у порті Маріуполя вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження.

Крім того, росіяни хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу, що дозволить їм у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем і залізницею.

Крім того, російські загарбники будують пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

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Нагадаємо, що російські окупанти намагаються зміцнити Маріуполь. Вони зводять додаткові укріплення, щоб у разі прориву з боку Вугледара і Пологів захистити коридор до Криму.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не можуть забезпечити жителів захоплених міст України базовими потребами. Маріуполь фактично не готовий до опалювального сезону.