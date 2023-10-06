Вивезти награбоване: росіяни поглиблюють дно морського порту у Маріуполі (відео)

Російські окупанти, за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, прагнуть хоча б якимось чином налагодити логістичне забезпечення своїх угруповань, в тому числі для вивезення награбованого.

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Російські загарбники поглиблюють дно в акваторії порту тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це більше пов'язано саме з цивільним судноплавством. Тому, якщо йдеться про логістичне забезпечення саме військових, для цього в них є великі десантні кораблі, які не потребують великої глибини і можуть фактично виходити на берег. Цих одиниць у них ще вісім штук. Тому все ж таки це пов'язано саме з потребою і надалі вивозити награбоване з українських територій", — підкреслив спікер.

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Цей факт підтверджують також у Маріупольській міській раді, зауваживши, що окупанти й надалі прагнуть вивозити збіжжя і метал.

"Для окупантів основа економіки — мародерство. Росіяни вже вивезли з маріупольського порту металу на 25 мільйонів доларів. Їм цього замало. Тож продовжують різати та вивозити все, що залишилося", — наголошує міськрада у телеграм-каналі.

Як уточнив в телеефірі "Радіо Свобода" радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зараз у порт можуть заходити лише малі судна класу "річка – море" до 3,5 тисячі тонн. Наразі, за його словами, в порту Маріуполя працює землесосний снаряд — спеціальне судно технічного флоту, яке поглиблює дно. Після цих робіт, якщо їх успішно завершать, маріупольський порт зможе приймати судна великого оснащення.

"Щодо потужності самого порту, є питання, чи здатний він достатньо швидко обслуговувати великі судна через недостатність електрики, але це питання часу", — сказав він.

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Крім того, Андрющенко зауважив, що окупанти активно будують залізницю. Він пояснив, що це не абсолютно нова гілка, а та, яка існувала ще за часів СРСР.

"Цією гілкою можна було потрапити до Санкт-Петербургу або Москви. Окупанти будують залізничний міст через річку Кальчик, і якщо вони його добудують, то вийде пряме залізничне сполучення з РФ", — сказав він.

Також загарбники намагаються з’єднати залізничне сполучення через Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь у напрямку Криму.

За словами речника ВМС Плетенчука, ще раніше надходила інформація, що росіяни намагаються побудувати нову автотрасу вздовж окупованих територій на півдні, тобто через Запорізьку, Донецьку і Херсонську області.

"Так, звісно, вони, мабуть, хочуть перестрахуватися, тому що вже навіть до них дійшло, що цьому так званому Кримському мосту там не місце, і ми неодноразово наголошували на тому, що його там не буде. Так, може це підстраховка", — відзначив Плетенчук.

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Нагадаємо, Фокус писав, що російські окупанти активно будують автодорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя.

Крім того, Фокус повідомляв, що в Маріуполі окупанти будують нову залізничну дорогу. Новий залізничний шлях дозволить включити існуючу гілку "Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха" в пряме сполучення з Ростовом-на-Дону і Таганрогом.

Жителі Маріуполя стверджують, пише Фокус, що в їхньому місті знесли близько 465 багатоповерхових будинків. У кожному з них — від 100 до 200 квартир, власники яких залишилися без житла.

15 вересня Фокус зазначав, що російські окупанти виселяють маріупольців із будинків, аби переобладнати житло під казарми для Збройних сил РФ.