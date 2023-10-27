"Был без сознания с большой кровопотерей": родственники Царева подтвердили нападение (фото)

В личном Telegram-канале бывшего нардепа сказано, что силовики в Ялте работают над тем, чтобы найти виновного в покушении. В Кремле оказались немногословны по этому поводу.

Близкие бывшего народного депутата Украины Олега Царева подтвердили покушение на него во временно оккупированном Крыму и поделились новыми деталями. Об этом сообщает официальный Telegram-канал коллаборанта 27 октября.

Отмечается, что около полуночи на территории санатория в Ялте, где он проживает, были слышны звуки выстрелов. Позже оказалось, что в него якобы дважды стреляли.

"Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет", — говорится в сообщении.

Больше данных о том, что произошло не прозвучало.

Родственники Олега Царева подтвердили покушение на него Фото: Telegram

В Кремле также высказались о вероятном покушении на Олега Царева, о чем написали росСМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков немногословен и заявил, что ему фактически ничего не известно.

"Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать", — говорится в сообщении.

Издание Baza отмечает, что Олега Царева нет ни в одной больнице Ялты. Также про его госпитализацию ничего не знают в крупных медицинских центрах Симферополя.

"Кроме того, о покушении на экс-депутата Украины не знают и ялтинские полицейские — они не выезжали на вызов. Официальных подтверждений покушения также пока нет. По словам источников "Базы", отсутствие информации может объяснятся тем, что делом о нападении занимаются только сотрудники ФСБ", — говорится в сообщении.

Напомним, росСМИ 27 октября сообщили, что на экс-нардепа Украины Олега Царева в Ялте напали с ножом. К его дому среди ночи начали съезжаться машины полиции и "скорой".