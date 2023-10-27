"Есть только один выход": РФ продолжит атаковать украинцев и энергообъекты зимой, — Братчук

По словам спикера УДА "Юг", россияне готовы на все, чтобы не дать гражданам спокойно существовать. Украинские защитники за год стали опытнее, поэтому готовы отбивать атаки.

Российские оккупанты не собираются останавливать террор мирных жителей. Убийства и атаки на энергетическую инфраструктуру, вероятнее всего, продолжатся. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom 27 октября.

По его словам, украинские защитники должны быть готовы к любым сценариям, которые противник захочет воплотить в жизнь. За последний год военные стали значительно сильнее и опытнее, поэтому будут эффективнее бороться с атаками ВС РФ.

"Люди, которые находятся в тылу, не должны забывать о том, что идет война. Это самое главное. Война жестокая, война страшная, в которой у нас только один выход — победить. Враг готов на все. Мы понимаем, что враг не останавливается ни перед убийствами мирных граждан, ни перед атаками на энергетику нашей страны. Поэтому надо быть готовыми", — заявил Сергей Братчук.

Отдельно спикер добровольческой армии "Юг" отметил, что еще год назад российские оккупанты заявляли о том, что их ракеты "Кинжал", которые они повсюду рекламируют, фактически невозможно перехватить.

В результате Силы обороны сделали это неоднократно и продолжат крушить планы ВС РФ в случае угрозы.

"Все познается в сравнении. Вспомните начало вражеских атак на энергосистему в прошлом году. Сравните возможности Сил противовоздушной обороны год назад и возможности сегодня. Нам угрожали пресловутыми "Кинжалами", говорили, что они не сбиваются. Вспомните, сколько их было сбито, например, над столицей Украины, над Киевом", — добавил Сергей Братчук.

Напомним, 27 октября сообщалось, что дальняя авиация РФ больше месяца не атакует Украину. В британской разведке отметили, что это одна из самых длинных пауз с первых дней войны. Аналитики предполагает, что Россия пытается накопить запас крылатых ракет для новых ударов по Украине.