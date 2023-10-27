Всеобщая мобилизация в Украине: прекратят ли вручать повестки в 2023 году

Военное положение и мобилизация продлятся как минимум до 15 ноября 2023 года и могут быть продлены еще на 90 дней.

В день начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении военного положения в стране. В тот же день началась всеобщая мобилизация.

Согласно указу президента, мобилизация в Украине была введена на 90 дней и после истечения срока неоднократно продлевалась на еще три месяца.

Всеобщая мобилизация в 2023 году ‒ дата окончания

С начала полномасштабного вторжения РФ мобилизация в Украине продлевалась несколько раз:

до 23 августа 2022 года;

до 21 ноября 2022 года;

до 19 февраля 2023 года;

до 20 мая 2023 года;

до 18 августа 2023 года;

до 15 ноября 2023 года.

Следующее продление мобилизации ожидается в ноябре и продлится ориентировочно до середины февраля 2024 года при условии, что в стране сохранится военное положение.

Что такое всеобщая мобилизация в Украине

Всеобщая мобилизация – это комплекс оперативных мероприятий для пополнения состава Вооруженных сил Украины, который задействуется на всей территории страны одновременно.

Мобилизационные мероприятия проводятся в течение 90 дней с момента вступления в силу указа президента. В период мобилизации в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, признанных годными или ограниченно годными для несения воинской службы.

Мобилизация проводится сотрудниками местных ТЦК и СП, а при необходимости – командирами воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Пока длится мобилизация, военкомы будут вручать повестки военнообязанным гражданам, которые подлежат призыву во время войны и не имеют брони или отсрочки.

Напомним, некоторые военнообязанные украинцы могут получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам. Право на такую отсрочку имеют мужчины и женщины, которые ухаживают за тремя или более несовершеннолетними детьми. Также ее получат лица, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время выполнения мероприятий по нацбезопасности страны.

Ранее адвокаты рассказали, кого из мужчин до 27 лет отправят на войну. Повестки могут получить резервисты, участники АТО и прошедшие военную кафедру в ВУЗах.