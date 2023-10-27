"Магия кино сближает": представительство ЕС проведет фестиваль для россиян (фото)
Жители РФ смогут бесплатно и с русскими субтитрами посмотреть фильмы из разных европейских стран. Для граждан страны-агрессора, выехавших за границу, к кино, которое якобы "объединяет", будут блокировать доступ.
Представительство Евросоюза проведет в России кинофестиваль. Он будет проходить с 1 по 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба представительства.
Слоган нынешнего фестиваля — "Кино объединяет". В представительстве объяснили, что он подчеркивает "единство культур и интересов".
Зрителям из России планируют представить 21 фильм — из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Чехии и других стран ЕС. Кроме того, на фестивале покажут два фильма, которые совместно создали российские и европейские киностудии.
"Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Их можно будет смотреть бесплатно и без регистрации", — отметила пресс-служба.
На сайте кинофестиваля указано, что фильмы будут доступны только для тех, кто находится непосредственно на территории страны-агрессора. То есть россияне, которые выехали за границу, будут лишены возможности насладиться европейским кино.
"Обращаем ваше внимание на геоблокинг: просмотр фильмов Фестиваля возможен только на территории Российской Федерации", — говорится на сайте.
В российском медиа ТАСС процитировали посла ЕС Ролана Галарага, который описал фестиваль как возможность "окунуться в многообразие культур".
"Магия кино преодолевает языковые, культурные барьеры и расстояния, сближает нас всех", — заявил он.
Галараг добавил, что мероприятие проводится несмотря на "сложный контекст" отношений между Евросоюзом и Россией.
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