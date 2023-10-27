"Магия кино сближает": представительство ЕС проведет фестиваль для россиян (фото)

Жители РФ смогут бесплатно и с русскими субтитрами посмотреть фильмы из разных европейских стран. Для граждан страны-агрессора, выехавших за границу, к кино, которое якобы "объединяет", будут блокировать доступ.

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Представительство Евросоюза проведет в России кинофестиваль. Он будет проходить с 1 по 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба представительства.

Слоган нынешнего фестиваля — "Кино объединяет". В представительстве объяснили, что он подчеркивает "единство культур и интересов".

Зрителям из России планируют представить 21 фильм — из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Чехии и других стран ЕС. Кроме того, на фестивале покажут два фильма, которые совместно создали российские и европейские киностудии.

"Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Их можно будет смотреть бесплатно и без регистрации", — отметила пресс-служба.

Афиша события Фото: Представительство ЕС в России

На сайте кинофестиваля указано, что фильмы будут доступны только для тех, кто находится непосредственно на территории страны-агрессора. То есть россияне, которые выехали за границу, будут лишены возможности насладиться европейским кино.

"Обращаем ваше внимание на геоблокинг: просмотр фильмов Фестиваля возможен только на территории Российской Федерации", — говорится на сайте.

В российском медиа ТАСС процитировали посла ЕС Ролана Галарага, который описал фестиваль как возможность "окунуться в многообразие культур".

"Магия кино преодолевает языковые, культурные барьеры и расстояния, сближает нас всех", — заявил он.

Галараг добавил, что мероприятие проводится несмотря на "сложный контекст" отношений между Евросоюзом и Россией.

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