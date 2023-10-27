"Магія кіно зближує": представництво ЄС проведе фестиваль для росіян (фото)

Мешканці РФ зможуть безплатно та з російськими субтитрами переглянути фільми з різних європейських країн. Для громадян країни-агресорки, що виїхали за кордон, до кіно, яке нібито "об’єднує", блокуватимуть доступ.

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Представництво Євросоюзу проведе в Росії кінофестиваль. Він проходитиме з 1 по 15 листопада. Про це повідомила пресслужба представництва.

Слоган цьогорічного фестивалю — "Кіно об’єднує". У представництві пояснили, що він підкреслює "єдність культур та інтересів".

Глядачам з Росії планують представити 21 фільм — з Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Чехії та інших країн ЄС. Окрім того, на фестивалі покажуть два фільми, які спільно створили російські та європейські кіностудії.

"Усі фільми будуть показані мовою оригіналу з російськими субтитрами. Їх можна буде дивитися безплатно та без реєстрації", — зазначила пресслужба.

Афіша події Фото: Представництво ЄС в Росії

На сайті кінофестивалю вказано, що фільми будуть доступними тільки для тих, хто перебуває безпосередньо на території країни-агресорки. Тобто росіяни, які виїхали за кордон, будуть позбавлені можливості насолодитися європейським кіно.

"Звертаємо вашу увагу на геоблокінг: перегляд фільмів Фестивалю можливий лише на території Російської Федерації", — йдеться на сайті.

У російському медіа ТАСС процитували посла ЄС Ролана Галарага, який описав фестиваль як можливість "зануритися у різноманіття культур".

"Магія кіно долає мовні, культурні бар'єри та відстані, зближує нас усіх", — заявив він.

Галараг додав, що захід проводиться попри "складний контекст" відносин між Євросоюзом та Росією.

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