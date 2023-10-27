Родом из Крыма: в Минобороны РФ представили нового командующего ВКС Афзалова (фото)

На обновленной странице российского оборонного ведомства утверждается, что Виктор Афзалов является участником боевых действий. Он заменил на этой должности Сергея Суровикина.

В России нашли замену Сергею Суровикину на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС). Информация об этом появилась на сайте Министерства обороны РФ 27 октября.

На обновленной странице указано, что главнокомандующим ВКС теперь является Виктор Афзалов, о назначении которого росСМИ написали еще 20 октября. До этого он был исполняющим обязанности на этой же должности.

"В октябре 2023 г. указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий", — говорится в биографии на сайте Минобороны РФ.

В РФ назначили нового командующего ВКС вместо Суровикина Фото: Скриншот

Новый главнокомандующий ВКС РФ: что известно

Виктор Афзалов родился в 1968 году в селе Укромное, которое расположено на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Сейчас он женат и имеет двоих детей, отметили на его странице в Минобороны РФ.

Отмечается, что в период с 2018 по 2023 год Виктор Афзалов был начальником главного штаба Воздушно-космических сил России. В прошлом году президент России Владимир Путин наградил его званием генерал-полковник.

К слову, в Украине он уже считается военным преступником и даже находится в базе "Миротворец".

"Осознанно выполняет приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства и украинцев. Участник российско-белорусской военной агрессии против Украины 24.02.2022. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", — говорится в сообщении.

В РФ назначили нового командующего ВКС вместо Суровикина Фото: Скриншот

Ранее должность командующего ВКС РФ занимал Сергей Суровикин, однако в конце августа был отстранен. Он пропал с публичного поля зрения после попытки военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года, ведь якобы знал о подготовке к государственному перевороту. Утверждалось, что он находился под арестом в одном из СИЗО Москвы, однако депутат Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что Суровикин находится в отпуске.

В РФ назначили нового командующего ВКС вместо Суровикина Фото: КоммерсантЪ

Напомним, 17 сентября сообщалось, что в России появилась новая ЧВК во главе с генералом Суровикиным. Курировать ее будут представители Министерства обороны РФ.