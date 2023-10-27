США предлагали Израилю альтернативу наземному наступлению на сектор Газы, — WP

Американские власти, как сообщили журналисты Washington Post, считают, что плотный городской ландшафт территории и разветвленная сеть туннелей в секторе Газы помешает ЦАХАЛу уничтожить ХАМАС.

США пытались убедить Израиль отказаться от полномасштабного наземного наступления в секторе Газы в пользу более менее массированной операции с использованием авиации и сил специальных операций. Об этом сообщило издание Washington Post.

Официальные лица США как будто заявляли, что полномасштабное наземное вторжение угрожает более широкой войне на Ближнем Востоке и ставит под угрозу жизни сотен заложников администрация президента Джо Байдена призвала Израиль пересмотреть свои планы относительно крупного наземного наступления в секторе Газы и вместо этого выбрать более "хирургическую" операцию. В рамках этого замысла авиация и силы специальных операций должны были осуществить точные целенаправленные рейды на целевые цели и инфраструктуру ХАМАСа.

Представители администрации, как информируют журналисты издания, обеспокоены потенциальными последствиями полного наземного нападения. Официальные лица все больше сомневаются, что это достигнет заявленной цели Израиля по ликвидации террористической организации. Представитель американских властей также предположили, что это может сорвать переговоры по освобождению почти 200 заложников. Дипломаты считают, что в последние дни они достигли "значительных" успехов, чтобы освободить ряд из них, потенциально включая некоторых американцев.

"Официальные лица США призвали Израиль провести критическую оценку того, действительно ли это достигнет цели уничтожения ХАМАСа, учитывая плотный городской ландшафт территории и разветвленную сеть тоннелей", — говорится в сообщении.

Операция в секторе Газы

Сухопутные войска Израиля вечером 27 октября расширят свою активность в секторе Газы. Контрадмирал Даниэль Хагари в пятницу, 27 октября, подтвердил намерения ЦАХАЛа. В последние часы количество атак на Газу со стороны Израиля увеличилось.

Он также заявления, что ХАМАС использует больницу в Газе как свою базу. В Армии обороны Израиля заявили, что террористы используют медучреждение как щит, что ставит под угрозу жизни жителей Газы.

Напомним, ЦАХАЛ совершил новый рейд в сектор Газы. Аналитики считают, что подобные ограниченные спецоперации Армии обороны Израиля свидетельствуют об усиленной подготовке к полномасштабной наземной операции.