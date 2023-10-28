Оккупанты наварили "мангалы" на БМПТ "Терминатор" после потерь за последние недели (фото)

ВС РФ признают, что из-за засилья украинских FPV-дронов и беспилотников для корректировки артиллерии, использовать БМПТ можно только ночью или в туман.

Российские оккупанты потеряли две БМПТ "Терминатор" за пару недель боевых действий. Теперь ВС РФ начали устанавливать "мангалы" на машины, чтобы защититься от дронов-камикадзе. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на репортаж пропагандистов.

В российских телеграм-каналах появилось видео БМПТ "Терминатора" с приваренным "мангалом" над боевым модулем. ВС РФ не имеют значительного количества БМПТ, последний раз их использовали летом 2023 года под Авдеевкой. Теперь машины снова участвуют в боевых действиях. Оккупанты рассказали особенности использования "Терминатора" против украинской армии.

БМПТ с "мангалом"

Есть вероятность, что "Терминаторов" бросили на штурм Авдеевки, потому что пропагандисты заявляют о Донецком направлении. При этом основная задача машин заключается в поддержке отдельных штурмовых групп и танков. Две 30-мм пушки обстреливают здания, укрепления и терриконы, где могут быть украинские Силы обороны. Из-за активности украинской артиллерии оккупанты признают, что использовать машины они могут только ночью или в туман, когда беспилотнику сложно корректировать огонь артиллерии. Кроме этого ВСУ активно применяют FPV-дроны для поражения различной техники, а вокруг высокий уровень заминированности территории минами.

Кадр из тепловизионного прицела БМПТ "Терминатор"

Для ведения огня при ограниченной видимости у вражеских "Терминаторов" есть прицел с инфракрасным каналом. Однако кадры показывают, что ВС РФ стреляют из БМПТ чтобы как-то было, считают эксперты.

Напомним, 14 октября в ВСУ заявили, что оккупанты потеряли БМПТ "Терминатор", Су-25 и "Солнцепек".

14 августа в РФ заявили о намерении модернизировать списанные Т-72 в БМПТ "Терминатор".