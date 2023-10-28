"Искореним зло с лица земли": Нетаньяху подтвердил начало наземной операции в Газе

По словам израильского премьер-министра, командиры и солдаты уже находятся на вражеской территории. Цель операции заключается в уничтожении боевиков и освобождении заложников.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил начало второго этапа операции против ХАМАС. Он стартовал прошлой ночью. Об этом сообщает The Times of Israel.

Во время пресс-конференции в Тель-Авиве Нетаньяху заявил, что цель Израиля понятна. Она заключается в том, чтобы уничтожить военные и управленческие возможности боевиков ХАМАС, а также в возвращении заложников домой.

"Наши командиры и солдаты, которые воюют на вражеской территории, знают, что за ними стоит нация и национальное руководство. Они полны решимости искоренить это зло из мира для нашего существования, а также для всего человечества", — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что войска ЦАХАЛ готовы заставить ХАМАС заплатить за свои действия во время нападения 7 октября. Он также заявил, что бойцы являются частью наследия еврейских воинов с 3000-летней историей.

"Разгромить смертоносного врага и обеспечить свое существование на нашей земле", — еще раз подчеркнул цели операции израильский премьер-министр.

Напомним, 28 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль выступает "оккупантом" в Секторе Газа, поэтому они объявят страну "военным преступником".

По данным The New York Times ХАМАС мог накопить оружия и провианта для ведения боевых действий в течение 3-4 месяцев.

28 октября сообщалось, что войска ЦАГАЛа с танками вошли на территорию Сектора Газа.