ВСУ за 5% бюджета Пентагона утилизировали 50% техники РФ: республиканец Кристи о поддержке Киева (видео)

По словам возможного кандидата на президентских выборах в США, он хотел бы усилить помощь Украине. По его мнению, это покажет союзникам, что Вашингтон держит слово.

США должны и в дальнейшем оказывать помощь Украине, поскольку война против РФ показывает выгодность расходования средств в данном направлении. В частности, отправляя оружие, которое есть на складах Пентагона, американцы получают десятикратный выигрыш. Об этом заявил член Республиканской партии США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 года Кристофер (Крис) Кристи в эфире телеканала Fox News.

Политик во время диалога с журналистом привел аргументы, которые скептически настроенных граждан США могли бы убедить поддерживать Украину. Указал, что сейчас Министерство обороны США тратит 5% годового бюджета на военную помощь Киеву. Получив это оружие, украинские Силы обороны уничтожили половину российской техники на поле боя: то есть налицо выигрыш в 10 раз.

Кристи отметил, что правительство США должно оказывать еще больше поддержки. Это нужно делать для того, чтобы выполнить обещание, данное партнерам и союзникам.

"Нам нужно это сделать, потому что, если этого не произойдет, то другие наши мировые союзники усомнятся в том, стоят ли чего-то наши обещания".

Заявление Криса Кристи (см. с 0:13)

США и Украина: детали

Отметим, Крис Кристи посещал Украину в августе 2023 года. Американский политик увидел последствия российских преступлений в Буче и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кристи тогда заверил, что США и дальше будут поддерживать украинский народ.

Крис Кристи — 61 летний республиканец, глава Ассоциации губернаторов-республиканцев США. На сегодня он участвует в праймериз этой партии, во время которых происходит соревнование между различными кандидатами внутри политической силы. Последние опросы членов Республиканской партии показали, что результаты Кристи — на 8 месте, а на первом — экс-президент Дональд Трамп, который сомневается, нужно ли Украине помогать.

Между тем в Палате представителей Конгресса США избрали нового спикера — им стал республиканец Майк Джонсон. Спикер в эфире Fox News заявил, что американскому правительству следовало бы мощнее помогать ВСУ, а не тормозить оказание поддержки, "надевая кандалы".

Впрочем, пока так и не состоялось голосование о предоставлении Украине помощи в размере 61 млрд долл., как предложил президента Джо Байден. Республиканцы настаивают, что решат вопрос отдельно — после выделения помощи Израилю.

Напоминаем, СМИ сообщили, что Джонсон продолжает сопротивляться предложению Байдена поставить на голосование вопрос выделения средств. Тем временем спецслужбы США пытаются предупредить спецоперацию РФ в Южной Америке: обнародуют такие же данные, как накануне вторжения 24 февраля.