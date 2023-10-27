"Раскрывают данные, как перед 24 февраля": США пытаются остановить тайную операцию РФ, — NYT

По данным журналистов, США выявило масштабную кампанию РФ в Латинской Америке, в которую Кремль инвестировал 32 млн долларов. Раскрытие намерений РФ перекликается с тем, что делала администрация Джо Байдена перед началом полномасштабного вторжения.

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Центр глобального взаимодействия Госдепартамента с помощью нестандартного подхода пытается бороться с секретными российскими операциями, когда их едва только начали. Об этом сообщает The New York Times.

В статье, опубликованной в августе в новостным изданием Pressenza повторялось утверждение из РФ о том, что Запад похищал реликвии и произведения искусства из киевского монастыря.

Представители США обратили внимание на публикацию не из-за того, что в ней утверждалось, а из-за источника и целевой аудиторией, которой адресовался текст.

Новостное издание Pressenza участвовало в новой кампании РФ, направленной на то, чтобы "отбелить" российские новости и восприятие войны в Украине

Представители Госдепа считают, что статья — часть секретной информационной кампании по распространению российской пропаганды в Центральной и Южной Америке. Но при этом подобное публикуют местные, а не кремлевские СМИ.

Операция пока еще в самом ее начале, но в Центре глобального взаимодействия США решили обнародовать полученные сведения в надежде ослабить общий эффект на латиноамериканское население, где РФ стремится дискредитировать США и подорвать международную поддержку Украины.

Американский центр был создан в 2017 году, он занимается борьбой с пропагандой и дезинформацией, его сотрудники регулярно рассказывают о деятельности Кремля.

Но теперь уже применяется новая тактика, призванная выявить и упредить информационную кампанию пока она еще не столь масштаба. Ведь ложным нарративам сложнее противодействовать, когда они уже распространились.

"Что мы пытаемся сделать — так это показать скрытую руку Кремля", — объяснил координатор центра Джеймс П. Рубин.

По его словам, ведомство действовало на основании недавно полученных данных, но подробности не сообщаются. Вместе с тем такое раскрытие намерений РФ перекликается с тем, что делала администрация Джо Байдена перед началом полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года, отмечают журналисты.

На минувшей неделе представители Госдепа опубликовали доклад о деятельности в Бразилии международной организации "Новое сопротивление", которая разделяет взгляды Александра Дугина — бывшего советского диссидента, ставшего одним из идеологов имперских амбиций РФ. Сообщается, что упомянутый проект пропагандирует дезинформацию РФ, проводит семинары и учебные курсы.

Александр Дугин

В новой кампании участвуют две российские организации и "Институт развития Интернета", которым руководит бывший кремлевский чиновник. Все они тесно связаны с администрацией президента РФ Владимира Путина.

Московские организации — PR-компания "Агентство социального дизайна" и Structura National Technologies, занимающаяся информационными технологиями, — упоминались как источники в пропагандистских кампаниях.

В их отношении введены экономические санкции ЕС за участие в распространении российской пропаганды относительно войны в Украине.

Среди прочего, это и новостное агентство Recent Reliable News, публиковавшее фейковые статьи, которые якобы писали реальные СМИ, в т.ч. The Washington Post. Фейковые публикации широко тиражировались в сети.

По данным Госдепартамента, в рамках нынешней кампании российские организации планируют заказывать статьи через сеть местных авторов и использовать ИИ-чат-ботов для их распространения в соцсетях. География таких усилий достаточно широка: российские организации пытаются устанавливать контакты со СМИ по всей Латинской Америке — от Мексики до Чили.

Кремль намерен использовать в своих интересах открытость латиноамериканских медиа и информационной экосистемы, объяснил Джеймс Рубин, возглавляющий Центр глобального взаимодействия.

РФ активно инвестирует в пропаганду своих нарративов относительно войны в Украине, а также очерняет репутацию США и НАТО. При том используются и общедоступные, и тайные средства.

Недавно американская разведка предупредила о согласованных усилиях РФ внутри США, которые были направлены на то, чтобы разубедить американскую общественность в необходимости поддержки поставок оружия Киеву.

"Институт развития Интернета" — российская организация, которой руководит Алексей Гореславский, ранее курировавший политику по части интернета в Кремле. По его словам, на информационные кампании, касающиеся войны в Украине, в 2023 году планировалось потратить 32 млн долларов, согласно данным двум представителей Госдепартамента, согласившимся поделиться сведениями на условиях анонимности.

Представители США сообщили, что новая кампания направлена на то, чтобы "отбелить" российские новости и мнения о войне посредством имеющихся контактов и авторов, пишущих на испанском и португальском для новостных изданий в латиноамериканском регионе.

Пока неясно, насколько обширной должна быть информационная кампания, но то, что она охватывает огромное количество стран Латинской Америки, уже говорит о многом.

Напомним, что в начале сентября контрразведка Германии сообщала, что российская пропаганда стала более агрессивной, а общий подход изменился.

Также сообщалось, что в МВД Чехии опровергли дезинформацию среди украинских беженцев, в частности, о том, что украинцев заставляют работать на заводах, а пособия — это кредиты, по которым придется рассчитываться. Среди других мифов — утверждение, что выезд за границу якобы лишает визы.