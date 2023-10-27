"Розкривають дані, як перед 24 лютого": США намагаються зупинити таємну операцію РФ, — NYT

За даними журналістів, США виявило масштабну кампанію РФ у Латинській Америці, в яку Кремль інвестував 32 млн доларів. Розкриття намірів РФ перегукується з тим, що робила адміністрація Джо Байдена перед початком повномасштабного вторгнення.

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Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту за допомогою нестандартного підходу намагається боротися з секретними російськими операціями, коли їх ледве тільки почали. Про це повідомляє The New York Times.

У статті, опублікованій у серпні виданням Pressenza, повторювалося твердження з РФ про те, що Захід викрадав реліквії та твори мистецтва з київського монастиря.

Представники США звернули увагу на публікацію не через те, що в ній стверджувалося, а через джерело і цільову аудиторію, якій адресувався текст.

Новинне видання Pressenza брало участь у новій кампанії РФ, спрямованій на те, щоб "відбілити" російські новини та сприйняття війни в Україні

Представники Держдепу визнали, що стаття — частина секретної інформаційної кампанії з поширення російської пропаганди в Центральній і Південній Америці. Але при цьому подібне публікують місцеві, а не кремлівські ЗМІ.

Операція поки ще в самому зародку, але в Центрі глобальної взаємодії США вирішили оприлюднити отримані відомості в надії послабити загальний ефект на латиноамериканське населення, де РФ прагне дискредитувати США і підірвати міжнародну підтримку України.

Американський центр був створений у 2017 році, він займається боротьбою з пропагандою і дезінформацією, його співробітники регулярно розповідають про діяльність Кремля.

Але тепер уже застосовується нова тактика, покликана виявити й попередити інформаційну кампанію поки вона ще не настільки масштабна. Адже неправдивим наративам складніше протидіяти, коли вони вже поширилися.

"Що ми намагаємося зробити — так це показати приховану руку Кремля", — пояснив координатор центру Джеймс П. Рубін.

За його словами, відомство діяло на підставі нещодавно отриманих даних, але подробиць не повідомляють. Водночас таке розкриття намірів РФ перегукується з тим, що робила адміністрація Джо Байдена перед початком повномасштабного вторгнення російських військ у лютому 2022 року, зазначають журналісти.

Минулого тижня представники Держдепу опублікували доповідь про діяльність у Бразилії міжнародної організації "Новий опір", яка поділяє погляди Олександра Дугіна — колишнього радянського дисидента, який став одним з ідеологів імперських амбіцій РФ. Повідомляється, що згаданий проєкт пропагує дезінформацію РФ, проводить семінари та навчальні курси.

Олександр Дугін

У новій кампанії беруть участь дві російські організації та "Інститут розвитку Інтернету", яким керує колишній кремлівський чиновник. Усі вони тісно пов'язані з адміністрацією президента РФ Володимира Путіна.

Московські організації — PR-компанія "Агентство социального дизайна" і Structura National Technologies, що займається інформаційними технологіями, — згадувалися як джерела в пропагандистських кампаніях.

Щодо них запроваджено економічні санкції ЄС за участь у поширенні російської пропаганди щодо війни в Україні.

Серед іншого, це і новинна агенція Recent Reliable News, яка публікувала фейкові статті, що їх нібито писали реальні ЗМІ, у т.ч. The Washington Post. Фейкові публікації широко тиражувалися в мережі.

За даними Держдепартаменту, в рамках нинішньої кампанії російські організації планують замовляти статті через мережу місцевих авторів і використовувати ШІ-чат-ботів для їхнього поширення в соцмережах. Географія таких зусиль досить широка: російські організації намагаються встановлювати контакти зі ЗМІ по всій Латинській Америці — від Мексики до Чилі.

Кремль має намір використовувати у своїх інтересах відкритість латиноамериканських медіа та інформаційної екосистеми, пояснив Джеймс Рубін, який очолює Центр глобальної взаємодії.

РФ активно інвестує в пропаганду своїх наративів щодо війни в Україні, а також очорнює репутацію США і НАТО. При тому використовуються і загальнодоступні, і таємні засоби.

Нещодавно американська розвідка попередила про узгоджені зусилля РФ усередині США, які були спрямовані на те, щоб переконати американську громадськість у необхідності підтримки постачання зброї Києву.

"Інститут розвитку Інтернету" — російська організація, якою керує Олексій Гореславський, який раніше курирував політику щодо інтернету в Кремлі. За його словами, на інформаційні кампанії, що стосуються війни в Україні, 2023 року планувалося витратити 32 млн доларів, згідно з даними двох представників Держдепартаменту, які погодилися поділитися відомостями на умовах анонімності.

Представники США повідомили, що нова кампанія спрямована на те, щоб "відбілити" російські новини та сприйняття війни в Україні за допомогою наявних контактів і авторів, які пишуть іспанською та португальською для новинних видань у латиноамериканському регіоні.

Поки незрозуміло, наскільки великою має бути інформаційна кампанія, але те, що вона охоплює величезну кількість країн Латинської Америки, вже говорить багато про що.

Нагадаємо, що на початку вересня контррозвідка Німеччини повідомляла, що російська пропаганда стала агресивнішою, а загальний підхід змінився.

Також повідомлялося, що в МВС Чехії спростували дезінформацію серед українських біженців, зокрема, про те, що українців змушують працювати на заводах, а допомога — це кредити, за якими доведеться розраховуватися. Серед інших міфів — твердження, що виїзд за кордон нібито позбавляє візи.