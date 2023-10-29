ВС РФ начали использовать новый дрон "Изделие-53": что известно об улучшенном "Ланцете" (фото)

Аналитики ISW отмечают, что массового применения этих дронов на фронте пока не зафиксировано. Однако, вероятно, в будущем российское военное командование надеется с помощью новых "Ланцетов" преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

Российские войска начали использовать на передовой новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет" с возможностью автономного обнаружения целей. Это беспилотник-камикадзе "Изделие-53", который якобы способен различать типы целей в автономном режиме. Об этом 28 октября сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"По данным источников, беспилотник "Изделие-53" оснащен системой автоматического наведения, которая позволяет различать типы целей и повышать эффективность ударов", — пишут обозреватели.

В материале отмечается, что пока оккупанты не применяют "Изделие-53" в широких масштабах, но российские источники сообщают, что в настоящее время войска РФ испытывают их для нанесения массовых синхронизированных ударов роем.

"Военное командование РФ, возможно, считает, что большое количество ударных беспилотников позволит российским войскам преодолеть украинскую ПВО", — предположили аналитики.

Однако вместе с тем они подчеркнули, что судя по заявленным характеристикам "Изделия-53", боевая часть дронов, которая составляет от 3 до 5 кг, может быть недостаточной для нанесения существенного ущерба большинству важных военных объектов.

Что известно о новом "Ланцете"

Отметим, что информация о новом российском беспилотнике появилась в росСМИ в июле текущего года. Тогда пропагандисты приводили слова главного конструктора Zala Aero Александра Захарова, который рассказал о серии испытаний нового БПЛА. По его словам новый "Ланцет" настроен на автономное обнаружение конкретных видов бронетехники и ствольной артиллерии, а перед запуском оператору нужно всего лишь дать дрону команду и указать район выполнения боевой задачи.

Контейнер, где размещаются беспилотники "Ланцет"

"(Беспилотник) ищет только броню или ствольную артиллерию. Только броня. Соответственно, ни пикапы, ни люди там не пострадают", — сказал Захаров.

Еще одной особенностью беспилотника — обнаружение объектов исходя из приоритета ценности той или иной техники. Конструктор пояснил, что дрон имеет своего рода "внутреннюю бухгалтерию", и если в зоне его боевой работы будут находиться, например, танк или система ПВО, то в качестве приоритетной цели будет выбрана система ПВО, так как она стоит дороже.

БПЛА "Изделие-53"

Что касается разрушительной мощи "Изделия-53", то по утверждению разработчиков, боевая часть барражирующего боеприпаса за счет кумулятивной струи якобы способна пробить среднебронированную цель насквозь.

Что может измениться на фронте с появлением новых дронов

Российские "военкоры" пишут, что применение "Ланцетов" с системой автоматического наведения и распределения целей пока еще не достигло больших масштабов. В то же время однако можно ожидать, что со временем они постепенно вытеснит все остальные версии и будут применяться повсеместно.

В перспективе применение новых БПЛА не только может дать возможность создавать противотанковые заслоны на обширных территориях, но и позволит проводить скоординированные атаки для срыва наступательных операций противника или быстрого поражения критически важных объектов инфраструктуры, подчеркнули российские эксперты.

Ранее сообщалось, что в Беларусь прибывают российские инструкторы для проведения учений с местными военными по управлению беспилотниками. Специалисты прибывают в Брестскую область и работают с такими модификациями, как Supercam S100, S150 и S350.