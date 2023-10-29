"Прятались под деревьями": на фронте эстонских журналистов преследовал дрон-камикадзе РФ

Журналисты рассказали, как стали целью российских БПЛА. Они также встретились с украинскими бойцами, которые держат оборону и уничтожают противника.

БПЛА играют в современных войнах все более важную роль. Находящаяся в Украине съемочная группа "Актуальной камеры" почувствовала это в буквальном смысле слова на себе, пишет ERR.

"Там, где мы сейчас идем, полтора года стояли российские войска. Впрочем, они и сейчас недалеко. Отсюда до вражеских позиций 1200-1300 метров, так что имеет смысл быть осторожным", – рассказал корреспондент издания Антон Алексеев, который с оператором Кристьяном Свиргсденом находятся в Запорожской области.

"Здесь дроны летают повсюду – как разведывательные, так и FPV, то есть дроны-камикадзе", – рассказал журналист Антон Алексеев. Ударные дроны активно используют как украинцы, так и россияне.

В том, что дрон-камикадзе представляет собой грозную силу, эстонские журналисты смогли убедиться уже через полчаса.

"На открытой местности нашу группу из четырех человек засек один из таких вражеских дронов и, видимо, решив, что мы являемся достойной целью, начал нас преследовать. Пришлось искать убежища под ближайшими деревьями", – рассказал Алексеев.

Вывез их из этого опасного участка водитель с позывным "Паук", который смог приехать, несмотря на угрозу атаки БПЛА со стороны ВС РФ. Во время общения с украинскими защитниками, корреспонденты увидели, как наши военнослужащие борются с разведывательными дронами противника.

"В идеале для этого используются специальные антидроновые ружья, позволяющие посадить вражеский беспилотник, но таких средств недостаточно", – сказал Алексеев.

Напомним, 29 октября сообщалось, что ВС РФ начали использовать новый дрон "Изделие-53". Аналитики ISW отмечают, что массового применения этих дронов на фронте пока не зафиксировано. Однако, вероятно, в будущем российское военное командование надеется с помощью новых "Ланцетов" преодолеть украинскую противовоздушную оборону.