"Самое крупное поражение россиян": ВС РФ потеряли под Авдеевкой до 6500 человек, — ВСУ (видео)

По словам представителя Таврического направления Александра Штупуна, ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники врага.

Наступление Вооруженных сил Российской Федерации под Авдеевкой привело к огромным потерям личного состава и техники врага. С 10 октября противник потерял около 6500 человек. Об этом 29 октября сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости".

"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка — это самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общие потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6500 человек", — сказал он.

По словам Александра Штупуна, наши Силы обороны также уничтожили на Авдеевском направлении 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники врага. Только за последние сутки в районе Авдеевки было уничтожено пять российских танков, среди которых Т-90 третьего поколения.

Он также добавил, что под Авдеевкой оккупанты держат до 40 тысяч солдат.

Ситуация под Авдеевкой

По словам спикера, враг продолжает пытаться окружить Авдеевку, но уменьшил количество авиаударов на этом направлении.

"Уже трое суток подряд противник уменьшил применение авиации. Или враг перебросил на другие направления, где ему трудно, или есть еще какая-то причина. Возможно из-за погоды. Сейчас враг наносит 2-4-7 авиаударов, хотя раньше их было по 20. Но враг провел 51 боевое столкновение, он не сдается. Это в основном Авдеевка и Марьинка. Там градус не спадает. Безуспешными наступательными действиями были в районах Керамика, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Опытного и Тоненького. Там отбито более 15 атак", — рассказал Штупун.

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Напомним, 24 октября Фокус писал, что Авдеевка превращается в одно из крупнейших кладбищ для подразделений ВС РФ. За 2 недели наступлений на Авдеевку ВС РФ понесли там потери, которые превышают потери в аналогичных наступательных операциях в районе Бахмута, Угледара и Купянска.