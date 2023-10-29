Не успел доехать: бойцы ВСУ из подразделения "Самосуд" уничтожили танк "Прорыв" ВС РФ

Российский новейший танк заметила аэроразведка, когда он направлялся на позицию. Операторы дронов не дали ему даже сделать выстрел.

Силы обороны Украины не дают российским танкистам приближаться к линии фронта. На вражескую технику днем охотятся украинские дроны. Так, на днях, во время перемещения подразделение НГУ "Самосуд" попало в российский "аналоговнет" танк "Прорыв", который только что выехал пострелять. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов.

"Помните интервью командира российской танковой роты на танках Т-90 М "Прорыв", который рассказывал о высокой боевой эффективности украинских дронов, которые не дают российским танкистам приближаться к линии фронта и стрелять прямой наводкой? Он подчеркивал, что танки Т-90 М "Прорыв" не стреляют днем, поскольку их уничтожают FPV-дроны, а ведут огонь только ночью, причем не прямой наводкой, а с расстояния 8-9 км, то есть как самоходная артиллерия", — пишет Бутусов.

Он отметил, что наглядным примером слов российского командира является уничтожение на днях танка "Прорыв" на Херсонщине. Он не успел даже доехать до позиций.

"На левом берегу Херсонщины в населенном пункте Челбурда российский "аналоговнет" Т-90 М "Прорыв" днем во время перемещения на позицию был обнаружен аэроразведкой 406-й артбригады. Далее уже экипаж "Самосуд" подразделения БпЛА "Ласточка" 11 бригады НГУ FPV-дроном и поразил вражеский танк, который впоследствии выгорел дотла", — рассказал журналист.

Напомним, что украинские защитники "обезвредили" российский новейший танк Т-90 "Прорыв" на Херсонском направлении. Машину не спасли даже мешки с землей, которыми российские оккупанты обкладывают технику для дополнительной защиты.

Напомним, что 12 сентября стало известно о захвате "Прорыва" в районе села Работино. Бойцы отдельного штурмового батальона "Скала" захватили танк, который россияне считают свое лучшей разработкой.