Использовали авиаракеты и Shahed: подробности ночной атаки на Днепропетровщине и Николаевщине

Ракеты Х-59 оккупанты запускали с территории оккупированной Запорожской области, "шахеды" — из Приморско-Ахтарска в России.

Российские оккупанты атаковали Николаевскую область ударными дронами-камикадзе и ударили из артиллерии по одной из общин. По Днепропетровщине ВС РФ выпустили 2 управляемые авиационные ракеты. Об этом сообщают главы ОВА — Виталий Ким и Сергей Лысак.

Атака на Николаевскую область

Ночью, 29 октября, силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено пять вражеских БпЛА "Shahed-131/136". В результате падения обломков одного из сбитых БпЛА возник пожар складского помещения фермерского хозяйства Баштанского района Николаевской области. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

В течение дня 29 октября и ночи 30 октября оккупанты нанесли удары из артиллерии по акватории Очаковской громады и за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Атака на Днепропетровщину

По сообщению Днепропетровской ОГА, ночью 30 октября защитники из ПвК "Восток" сбили в небе над областью две вражеские ракеты. Обломки упали в Днепровском районе. В результате повреждения получила 5-этажка, частный дом и авто.

Также дважды за ночь оккупанты обстреливали город Никополь из тяжелой артиллерии.

"К счастью, везде обошлось без погибших и раненых", — проинформировал председатель ОВА Сергей Лысак.

ПВО сбила 12 дронов и 2 управляемые ракеты

В ночь на 30 октября 2023 года российские оккупанты атаковали территорию Украины 12 ударными БпЛА типа "Shahed" и 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59.

"Пуски КАР Х-59 осуществлены из вражеских самолетов из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, "шахеды" летели с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарск — РФ", — говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

В Воздушных силах отметили, что силы ПВО сбили все 12 вражеских дронов и все выпущенные ракеты.

ППО работала в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму ночью 30 октября прогремели взрывы. Оккупанты сообщили об атаке безэкипажных катеров.

Ранее сообщалось, что бойцы НГУ с помощью дронов-камикадзе ликвидировали склад боеприпасов российских оккупантов.