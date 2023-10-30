Россия вывела в Черное и Азовское море шесть кораблей, — ВМСУ (инфографика)

Командование уточняет, что корабль-ракетоносец ЧФ РФ в Черном море пока не снаряжен "Калибрами". Однако, в Средиземном море общий залп составляет до 8 крылатых ракет.

Флот Российской Федерации вышел на боевое дежурство в Черном, Азовском и Средиземном морях. Зафиксировали девять судов, среди них есть ракетоносители. Об этом сообщает Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Так, по данным ВМС, по состоянию на 07:00 30 октября в Черном море находятся пять вражеских кораблей, среди которых 1 носитель "Калибров". Уточнили, что он пока не снаряжен крылатыми ракетами.

Как отметили украинские военные моряки, в Азовском море также заметили один корабль российских захватчиков.

В Средиземном море, по данным ВМС, 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

В Черное и Азовское море РФ вывела 6 кораблей в Черное и Азовское море

Также украинские защитники отметили, что за сутки, в пользу РФ, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море — 7 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор;

в Черное море — 13 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — добавили в ВМС ВСУ.

Напомним, 25 октября в Naval News сообщили, что Военно-морские силы США и Южной Кореи провели учения Silent Shark по борьбе с подводными лодками (TASW) в акватории острова Гуам.