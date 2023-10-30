"Как с Чечней после войны": эксперт рассказал, как может измениться Украина после победы РФ

В случае победы Российской Федерации выжить смогут лишь отдельные коллаборационисты, а Украина может превратиться в одну большую Бучу, убежден бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий считает, что в случае победы Российской Федерации в войне с Украиной будет то же, что с Чечней после Второй чеченской войны. Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua.

"С нами будет, как с Чечней после Второй чеченской войны. Они там убили всех, кроме лояльных, которые и уничтожали своих единоверцев. Если Россия побеждает — выживут лишь отдельные коллаборационисты. Это надо понимать. Мы воюем за выживание", — сказал Евгений Дикий.

По его словам, Украина может превратиться в одну большую Бучу. Если в войне выиграет Россия, страна не сможет стать Крымом, ведь для этого нужно было сразу сдаться без боя, в том числе еще и в 2014 году. Дикий убежден, что тогда бы произошло превращение Украины в новую Беларусь, что стало бы "самым лайтовым вариантом". По мнению военного аналитика, в таком случае российские военные посадили бы всех, кто сопротивлялся, а других приняли бы за россиян. Однако этот "шанс" Украина давно опустила, добавил он.

Напомним, 13 октября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может восстановить свой военный потенциал до 2028 года и будет готова к новой агрессии против своих соседей. По его словам, нельзя позволить Кремлю заморозить конфликт. Кроме этого, он считает, что полное поражение оккупантов станет справедливым результатом агрессии против Украины.

18 октября американский политолог, философ и писатель Фрэнсис Фукуяма заявил, что Украину ждет судьба Израиля. Он отметил, что никто не может предсказать, сколько продлится российско-украинская война.