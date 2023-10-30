Российская армия начала получать новые вездеходы "Пластун-СН": что известно (видео)

Минобороны РФ получило партию машин "Пластун-СН", которые должны выполнять несколько задач от эвакуации раненых до разведки.

В РФ передали партию гусеничных вездеходов "Пластун-СН", которые должны использовать для эвакуации раненых. Об этом сообщает танковый историк Андрей Тарасенко в своем телеграм-канале.

Российские войска получили партию вездеходов, которые разрабатывались как гражданские грузовики. Приставка "СН" означает "специальное назначение". "Пластун-СВ" позиционируется как легкобронированный вездеход для эвакуации раненых, разведывательная машина или самоходный 82-мм миномет.

"Пластун-СН" для ВС РФ

Бронирование машины комбинированное и защищает от пуль 9х19-мм до 7,62х39-мм. В вездеход поместится 8 бойцов: 4 спасателя, 2 раненых и 2 члена экипажа. Заявляется, что сейчас изготавливается один "Пластун-СВ" в неделю. По итогам 2023 года производитель ожидает изготовить 50 машин.

Вездеход имеет компоновку кузова без жесткой крыши, что может очень негативно повлиять на живучесть машины во время ударов дронов-камикадзе или обломков от обстрелов. Для защиты экипажа от плохой погоды есть специальный водонепроницаемый тент и легкосъемный каркас.

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Машины изготовили по заказу Минобороны РФ. Задача перед производителем состояла в том, чтобы был легкий и быстрый вход или выход, загрузить носилки, а также развернуть миномет. Дополнительное бронирование увеличило вес машины на 3800 кг. Максимальная скорость — 50 км/ч, а рекомендуемая — 30 км/ч.

Напомним, 28 сентября в ВСУ показали, как вездеход BvS 10 Viking с легкостью форсирует реку.

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