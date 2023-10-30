Монстр ПВО восполнит уязвимости: осенью Украина получит гибридные ЗРК FrankenSAM, — ISW

Детище украинского ВПК, которым заинтересовались в Пентагоне, представляет собой гибрид советских ЗРК "Бук", американских сверхзвуковых ракет AIM-9M Sidewinder, стоящих на истребителях F-16, F-18, ракет Sea Sparrow и Hawk времен Холодной войны.

Официальные лица США уже осенью отправят Украине гибридные ПВО — модифицированные системы FrankenSAM, в которых советские пусковые установки совместили с передовыми западными ракетами. Об этом пишет "Институт изучениям войны" в сводке от 29 октября.

Информацией о готовящихся поставках накануне, 29 октября, поделились журналисты The New York Times.

В нескольких версиях такого гибрида совмещены модифицированные советские ЗРК "Бук", американские ракеты Sea Sparrow, радары советских образцов, американские сверхзвуковые ракеты AIM-9M Sidewinder (которые были разработаны в 1950-х годах и используются в истребителях F-16, F-18), а также системы Hawk времен Холодной войны.

Cверхзвуковые ракеты AIM-9M Sidewinder на учениях

По сведениям NYT, США тестируется и вариант FrankenSAM с ракетами Patriot и радиолокационной системой украинского производства.

Заместитель помощника министра обороны США по политике в отношении Украины, РФ и Евразии Лора Купер сказала, что FrankenSAM помогут восполнить критические уязвимости в украинской противовоздушной обороне.

Программа FrankenSAM

Киевское руководство в отчаянной попытке защититься от российских атак по инфраструктуре экспериментирует с монстром оружейных систем, а детищем украинской оборонной промышленности заинтересовались в Пентагоне.

Официальные лица США назвали инициативу программой FrankenSAM. В этой разработке совмещены ракеты западного калибра с переоборудованными советскими пусковыми установками или радарами, которые есть у Украины.

Система ПВО последние несколько месяцев тестировалась на полигонах США.

В еще одном варианте FrankenSAM используется ракетная система Hawk времен Холодной войны, на прошлой неделе она впервые появилась на передовой. Высокопоставленный представитель Пентагона Лора Купер назвала это "воскресением" устаревшей системы ПВО.

Эти разработки, по ее словам, "восполняют критические уязвимости в системе противовоздушной обороны Украины", объяснила она.

Система Hawk на учениях в Румынии

NYT отмечает, что с начала полномасштабного вторжении Киев проводил неожиданные эксперименты со своим арсеналом времен СССР, и большинство из них оказывались успешными.

Представители США отмечали, что Украина выпутывается из сложных ситуаций, подобно секретному агенту Ангусу Макгайверу из одноименного телесериала 80-х годов. Кинематографический персонаж, опираясь на научные знания и смекалку, делал простые на первый взгляд, но эффективные приспособления.

Как появился проект FrankenSAM

Проект FrankenSAM появился в конце прошлого года, когда украинское руководство обратилось к Соединенным Штатам с просьбой помочь найти ракеты для примерно 60 ЗРК "Бук" и радаров. В конечном итоге посчитали, что получить ракеты, которые выпускает РФ, будет сложно, и решили модернизировать пусковые установки под боеприпасы натовского калибра.

"Мы понимали, что нужны какие-то решения, потому что зимой нам очень понадобятся средства противовоздушной обороны", — сказала Александра Устинова, председатель комиссии украинского парламента, курирующая поставки западных вооружений.

По ее словам, Киев предложил самостоятельно собирать оружие, чтобы было быстрее. Однако американские инженеры заявили, что это их работа и настояли на том, что понадобится еще семь месяцев для всех тестирований и проверок после того, как Пентагон согласился выделить для проекта ракеты Sea Sparrow.

Пусковая установка RIM-7 Sea Sparrow вооруженных сил Тайваня

Первые модернизированные "БУКи" прибыли в Украину совсем недавно, объяснила Устинова, упомянув, что США планируют отправить еще 17 "БУКов" для модернизации в США. Но американские инженеры могут выпускать только пять систем в месяц.

По словам генерал-лейтенанта Николая Олейника, ЗРК HAWK уже используются в Украине и защищают небо, наряду с другими системами ПВО.

Что же касается американских сверхзвуковых ракет AIM-9M Sidewinder для проекта FrankenSAM — это "настоящая инновация", как сказала Купер, которая ускорит защиту неба над Украиной и не придется ждать долгих лет, пока разработают новые. Однако о датах, когда эти ракеты поставят Украине, не сообщается.

К тому же, представители Минобороны США все еще тестируют, пожалуй, самый эффективный вариант FrankenSAM: ракеты Patriot с пусковой установкой, дополненные украинской радарной системой.

В октябре на полигоне White Sands Missile Range в штате Нью-Мексико эта система успешно сбила свою цель — летящий дрон. Ожидается, что зимой новая разработка появится на вооружении Украины.

Напомним, 27 октября сообщалось, что в новом пакете помощи Германия поставила Украине ПВО IRIS-T и надводные дроны.

Также сообщалось, что ВСУ создают "опасные" для оккупационной группировки плацдармы на Днепре, из-за чего в российских войсках назначили нового командующего — генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего ВДВ РФ.