Американская субмарина. Почему промышленная база для создания подводных лодок в США идет на дно

После распада Советского Союза у США отпала необходимость в наличии мощных верфей. Если раньше на двух главных предприятиях работало 12 500 рабочих, то сейчас — 1500. И это серьезная проблема на фоне угрозы Китая, желания военных получить больше субмарин и образования союза AUKUS.

Подводные лодки – неотъемлемая часть перспективного плана ВМС США, и это вполне обоснованно. Соединенным Штатам необходимо больше субмарин, чтобы сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно учитывая растущий подводный флот китайских ВМС. Однако остается открытым вопрос: сможет ли Америка построить и содержать необходимое количество подводных лодок?

Фокус перевел статью Эммы Солсбери о кризисе американской промышленной базы для создания субмарин.

Окончание холодной войны привело к тому, что в сфере военно-морских приобретений США возникла проблема балансирования: как сократить расходы в условиях сокращения оборонного бюджета и при этом сохранить достаточную промышленную базу на будущее? Отмена программы SSN-21 Seawolf в 1992 году была рациональным выбором в этом контексте, но она привела к длительному перерыву в строительстве подводных лодок. Решение, разумное в краткосрочной перспективе, нанесло ущерб производственным мощностям и рабочей силе промышленной базы для подводных лодок, которая до сих пор не восстановилась.

Учитывая планы ВМС по увеличению численности подводного флота, которые опираются на рост производства на частных верфях, эти проблемы необходимо решить. Несмотря на то, что администрация Байдена признала необходимость принятия мер и сделала серьезный шаг вперед, крайне важно, чтобы долгосрочное планирование было приоритетным и все варианты долгосрочных и последовательных инвестиций в промышленную базу для подводных лодок были представлены на рассмотрение. Эту проблему нельзя решить с помощью близорукого мышления, вызвавшего ее появление. Трудности, возникшие в американской промышленной базе для подводных лодок, растянулись на десятилетия, и для их исправления потребуются согласованные усилия в течение следующих нескольких десятилетий.

Трудности, возникшие в американской промышленной базе для подводных лодок, растянулись на десятилетия, и для их исправления потребуются согласованные усилия в течение следующих нескольких десятилетий Фото: US Army

Дивиденды мира

Оглядываясь на сокращения в сфере обороны начала 1990-х годов, легко понять, что принятые решения были рациональны в краткосрочной перспективе, учитывая сложившуюся в то время ситуацию. Администрация Клинтона считала, что окончание холодной войны и однополярное превосходство США означают отсутствие конфликта между крупными армиями в обозримом будущем. Реальный вызов будет исходить от технологических конкурентов, в частности Японии. Администрация считала возможным сократить численность вооруженных сил США, ограничившись меньшими силами для защиты своей территории и жизненно важных американских интересов за рубежом. Сокращение расходов на оборону, согласно этой точке зрения, позволит перенаправить средства на решение внутренних проблем, таких как образование, здравоохранение и экономическая стабильность, – приоритет масла перед пушками. Президент Билл Клинтон планировал включить дивиденды мира в масштабный план экономических преобразований, представленный вскоре после его прихода в Белый дом в 1993 году: экономия от сокращения оборонного бюджета должна была использоваться для повышения конкурентоспособности Америки и реинвестирования в инфраструктуру, подготовку кадров, гражданские исследования и разработки.

Поэтому Соединенным Штатам необходимо было направить свои таланты и инвестиции в новые технологические направления, а не в тупиковые проекты времен холодной войны против уже несуществующего соперника. Без Советского Союза не было ни одной страны, которая могла бы сравниться с США по количеству самолетов, кораблей, подводных лодок и других крупных оружейных платформ. Поэтому администрация Клинтона сочла излишним поддерживать дорогостоящие мощности по производству этих типов платформ, которые считались необходимыми, пока Советский Союз оставался угрозой.

Seawolf и промышленная база для подводных лодок

Программа SSN-21 Seawolf была отменена в 1992 году вследствие того, что в ней больше не было необходимости для поддержки операций против СССР в "открытом море". Перед самым окончанием холодной войны средний темп строительства трех подводных лодок в год, как нового класса Seawolf, так и класса SSN-688 Los Angeles, обеспечивал постоянную занятость для двух основных судостроителей страны – Electric Boat и Newport News. По мере роста стоимости Seawolf и отставания от графика проектирования и строительства ВМС компенсировали перерасход средств, сократив часть финансирования программы Los Angeles и продлив последующие закупки для обеих лодок, а также установив в 1991 году новый средний темп строительства – две лодки в год. Однако отмена программы Seawolf в следующем году стала началом реальных проблем: промышленная база, рассчитывавшая на строительство двух-трех подводных лодок в год, построит всего четыре лодки в общей сложности до начала строительства класса Virginia в 1998 году. В течение пяти финансовых лет 1990-х годов (1992, 1993, 1994, 1995 и 1997) не было получено разрешения на строительство ни одной подводной лодки SSN, а в 1996 финансовом году конгресс получил разрешение на строительство третьей модификации Seawolf в качестве переходного звена к предстоящему строительству класса Virginia. Если в 1989 году в списке отстающих числилось 32 лодки, 13 из которых были построены на верфи Newport News, а 19 – на верфи Electric Boat, то в 1997 году в списке отстающих числилось всего три, и все они были построены на верфи Electric Boat.

Отмена программы Seawolf стала началом реальных проблем в американской промышленной базе Фото: Википедия

Этот период низких темпов производства означал, что промышленная база для подводных лодок должна была рационализировать свои мощности, рабочую силу и базу поставщиков, чтобы пережить бурю. Компания Electric Boat законсервировала два поста окончательной сборки на своей верфи в Гротоне, закрыла несколько производственных площадок за пределами завода и ликвидировала различные складские помещения как в Гротоне, так и в Квонсет-Пойнте. Аналогичным образом компания Newport News закрыла производственные и механические предприятия в Северной Каролине и Теннесси, сосредоточив меньшее количество необходимых производственных мощностей на главной верфи. Такая рационализация производства стала логичной реакцией на падение спроса, тем более что не было никаких гарантий, что ситуация изменится к лучшему. Верфи не было смысла тратить деньги на поддержание производственных мощностей в рабочем состоянии, если лодки на них не строились.

Рационализация коснулась и рабочей силы. Строительство подводных лодок требует наличия целого ряда квалифицированных специалистов – сварщиков, машинистов, инженеров и т.д., а также сотрудников, выполняющих такие функции, как планирование, закупки, контроль качества и другие, характерные для военного кораблестроения. Несмотря на некоторое дублирование с другими коммерческими отраслями, специализация строительства военных подводных лодок такова, что невозможно легко приобрести квалифицированных работников из других источников, чтобы увеличить или уменьшить численность персонала в ответ на изменение спроса – квалифицированных работников необходимо обучать, развивать и удерживать в течение длительного времени. Резкое падение спроса после отмены проекта Seawolf привело к оттоку кадров промышленной базы. На верфи в Гротоне в 1980-х годах на пике спроса работало около 12 тысяч квалифицированных рабочих, но к началу строительства подводных лодок класса Virginia их число сократилось до 1500 человек. За тот же период численность квалифицированной рабочей силы в Квонсет-Пойнт сократилась с 6 тысяч до менее одной тысячи человек. Этих людей нелегко и не дешево заменить, и потеря столь значительной доли рабочей силы за столь короткий промежуток времени нанесла огромный ущерб промышленной базе для подводных лодок.

На верфи в Гротоне в 1980-х годах на пике спроса работало около 12 тысяч квалифицированных рабочих, но к началу строительства подводных лодок класса Virginia их число сократилось до 1500 человек

Аналогичная рационализация наблюдалась и в среде поставщиков – компаний, поставляющих ресурсы, комплектующие и обеспечивающих строительство подводных лодок. Во время реализации программы строительства подводных лодок класса Los Angeles и предшествовавшей ей программы строительства подводных лодок класса Ohio в базе поставщиков насчитывалось около 17 тысяч компаний, каждая из которых обладала квалифицированной рабочей силой с незаменимыми профессиональными качествами. Отсутствие спроса привело и к сокращению числа таких компаний – к 2017 году в промышленной базе для подводных лодок насчитывалось всего около 3 тысяч активных поставщиков. Как и в случае с квалифицированными работниками верфи, восстановить базу поставщиков после ее сокращения непросто.

Случай с Seawolf показывает, насколько сложно найти баланс между двумя главными соображениями – рациональным расходованием оборонного бюджета и необходимостью сохранения достаточно устойчивой промышленной базы. Хотя отмена проекта Seawolf имела смысл, явно недостаточно внимания уделили тому, как такое резкое сокращение закупок подводных лодок и столь длительный перерыв в строительстве отразятся на промышленной базе. Это не потребовало бы продолжения программы Seawolf в полном объеме, запланированном до распада Советского Союза. Но можно было сделать больше для создания моста между программой Los Angeles и программой Virginia – одного дополнительного Seawolf было недостаточно.

Рационализация мощностей, поставщиков и рабочих после окончания холодной войны не ограничилась судостроением субмарин: частные верфи в той или иной степени сократились по всем направлениям. Это усугубляется аналогичным сокращением мощностей и рабочей силы на государственных верфях. Несмотря на то, что эти верфи специализируются на техническом обслуживании, а не на строительстве, зависимость от мощностей государственных верфей по техническому обслуживанию за счет аутсорсинга частным верфям оказывает влияние и на приобретения, так как необходимое техническое обслуживание конкурирует с новым строительством за площадки и рабочее время. В настоящее время и Electric Boat, и Newport News берут на себя часть работ по капитальному ремонту боевых подводных лодок, которые должны выполняться на государственных верфях, из-за проблем с пропускной способностью и рабочей силой на последних. И несмотря на это, количество боевых подводных лодок, находящихся в ожидании или на ремонте, за последнее десятилетие существенно возросло. В настоящее время более трети флота SSN недоступны для оперативного использования.

Строить лодки, но где?

С учетом того, что ВМС ставят перед собой задачу расширения флота, это серьезные проблемы. Конечно, хорошо, когда ставится цель увеличить численность флота, но она останется чисто умозрительной, если не будет хватать мощностей для строительства всех этих новых кораблей. В настоящее время Newport News и Electric Boat с трудом справляются с поставленной задачей – строить по два корабля класса Virginia в год, причем сроки срываются, несмотря на усилия по повышению эффективности строительства. Давление, связанное с поставкой новых подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia, только усугубит проблемы с пропускной способностью, а в перспективе появится и ударная подводная лодка нового поколения, которая последует за классом Virginia.

В настоящее время Newport News и Electric Boat с трудом справляются с поставленной задачей – строить по два корабля класса Virginia в год

Согласно последнему 30-летнему кораблестроительному плану ВМС, включающему три альтернативных варианта, численность боевых подводных лодок в 2030 финансовом году составит не менее 46 единиц, а к 2053 финансовому году возрастет до 60, 69 или 63 единиц (в зависимости от выбранного альтернативного плана). Исследовательская служба Конгресса США отмечает, что в 2020-х и 2030-х годах в численности подводных лодок будет наблюдаться "спад", обусловленный перерывом в закупках в 1990-х годах, о чем исследователи ведомства неоднократно говорили в своих отчетах, начиная с 1995 года. Хотя ВМС планируют продлить срок службы до семи лодок класса Los Angele (которые должны быть списаны в середине 2030-х годов), чтобы восполнить этот пробел до тех пор, пока не будет завершено строительство дополнительных лодок класса Virginia, может сохраняться период как оперативной перегрузки подводного флота, так и ослабления сдерживания Китая.

Улучшить ситуацию на государственных верфях поможет 20-летний план ВМС по оптимизации судостроительной инфраструктуры, предусматривающий миллиардные инвестиции в рекапитализацию и модернизацию четырех крупных государственных верфей (в Норфолке, Портсмуте, Пьюджет-Саунде и Перл-Харборе), чтобы вернуть их к выполнению своих ремонтных обязанностей. Если эта программа окажется успешной, она снимет давление с частных верфей и освободит их мощности для строительства, но это очень большое "если". Государственное управление по отчетности отмечает значительные проблемы со сметой и графиком реализации программы, и за пять лет, прошедших с момента ее начала, только один ключевой проект (сухой док в Портсмуте) был реально реализован.

Тонущие подводные лодки

Промышленная база для подводных лодок продолжает испытывать нехватку квалифицированных кадров и рост стоимости материалов. Хотя она в меньшей степени, чем производители надводных боевых кораблей, подвержена непоследовательным сигналам со стороны ВМС относительно численности флота и приоритетов закупок, все же существует расхождение в планируемой численности флота SSN, которое необходимо устранить. Для того чтобы обратить вспять спад в подводной промышленности в долгосрочной перспективе, необходимо обеспечить последовательность и долгосрочное планирование. Это позволит частным верфям и их поставщикам строить собственные планы и инвестировать в персонал и производственные мощности, избегая резкого разворота, который так навредил отрасли в 1990-е годы.

Однако и ВМС, и правительству не мешало бы задуматься о том, можно ли и нужно ли дать промышленной базе возможность самой найти эти инвестиции. Хотя прямое вмешательство государства в частные рынки является довольно сложной концепцией для реализации в США, это, пожалуй, особый случай. Рынок подводных лодок является одновременно монопсонией (единственным покупателем является ВМС США) и монополией (хотя существуют два основных поставщика, Electric Boat и Newport News, каждый из них выполняет различные производственные функции и, таким образом, не конкурирует напрямую за контракты). Учитывая важность здорового и эффективного производства подводных лодок, приятно видеть, что этот вариант рассматривается. В последнее время появились обнадеживающие признаки, включая три президентских решения, разрешающих использование Закона об оборонном производстве для укрепления промышленной базы для подводных лодок. Белый дом также запросил дополнительные 3,4 млрд долларов в рамках чрезвычайного дополнительного финансирования на 2024 финансовый год для поддержки судостроительной промышленности. Администрация Байдена и ВМС должны внимательно следить за прогрессом в этой области и убедиться, что делается достаточно для обеспечения устойчивости отрасли, а Конгресс не должен допустить, чтобы его нынешний паралич повлиял на предоставление необходимого финансирования.

Субмарина класса Virginia

Дополнительные сложности может вызвать и соглашение AUKUS, предусматривающее продажу Австралии трех (с возможностью увеличения до пяти) подводных лодок класса Virginia. Хотя, скорее всего, две из них будут уже существующими лодками, Соединенным Штатам в какой-то момент в 2030-х годах потребуется заполнить брешь из трех лодок в собственном потенциале. Если Соединенные Штаты не смогут восполнить этот пробел, то всегда существует риск того, что они решат оставить некоторые или все эти лодки у себя, а не продавать их в соответствии с договоренностями. Сделка AUKUS слишком важна, чтобы недостаток американского производства подводных лодок мог поставить ее под угрозу, поэтому укрепление промышленного потенциала в США будет с огромной радостью воспринято и в Австралии, и в Великобритании.

Последовательные и эффективные инвестиции в государственные верфи также жизненно необходимы. Это поможет как поддержать нынешний флот подводных лодок, так и снять нагрузку с частных верфей, что позволит использовать мощности для строительства, а не технического обслуживания. Военно-морской флот должен обеспечить постоянное внимание к плану оптимизации инфраструктуры верфей и не допустить его дальнейшего превращения в бесполезного "белого слона". Устойчивая промышленная база и сильный флот субмарин силы в идеале требуют целенаправленной государственной поддержки, но, безусловно, нуждаются в последовательных и хорошо продуманных планах. ВМС и администрация Байдена должны их обеспечить.

Об авторе

Эмма Солсбери – кандидат наук в Биркбекском колледже Лондонского университета и младший научный сотрудник Совета по геостратегии. Ее исследования посвящены оборонным закупкам и военно-промышленному комплексу. Она также является старшим сотрудником парламента Великобритании. Мнения, высказанные здесь, принадлежат исключительно ей. Вы можете найти ее в социальных сетях @salisbot.