Сверхмалая но вооруженная. Экспериментальная карликовая субмарина Индонезии

История проектирования и строительства немецкой карликовой подводной лодки (Midget U-Boat) для борцов за свободу на острове Ява в 1948 году.

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Эта модель затонула во время первого испытания в море, ее проектирование и строительство немецким подводником (а не конструктором) на сталелитейном заводе без профессиональных инструментов, тем не менее, было впечатляющим подвигом.

Фокус перевел новый текст Стейна Митцера и Юста Олиманса, посвященный карликовой субмарине Индонезии.

Немецкий подводник служил в Gruppe Monsun – группе немецких и итальянских субмарин, действовавших в Тихом и Индийском океанах во время Второй мировой войны. Немецкие и итальянские силы действовали с баз в контролируемых Японией Малайзии, Сингапуре и Индонезии (тогда еще Голландской Ост-Индии), и эта операционная область оставалась единственным регионом, где они фактически сражались на одном театре. После капитуляции Германии 8 мая 1945 года четыре немецкие и две итальянские подводные лодки, которые оставались на вооружении, были захвачены японцами, а их экипажи интернированы в Индонезию или использованы для управления подводными лодками, которые теперь контролировались Японией.

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Тихая и смертоносная. Подводная лодка, которая вернет Германии море

Интересно, что Япония уже однажды захватывала итальянские подводные лодки "Луиджи Торелли" и "Команданте Каппеллини". Это произошло после капитуляции Италии в сентябре 1943 года. После этого лодки были переданы немецким Кригсмарине в индонезийском Сабанге, где эксплуатация подводных лодок продолжилась со смешанным немецко-итальянским экипажем. После капитуляции Германии эти две лодки (вместе с четырьмя немецкими) снова перешли к японцам, теперь уже под управлением смешанного немецко-итальянско-японского экипажа! "Луиджи Торелли" и "Команданте Каппеллини" были единственными военно-морскими судами, которые во время Второй мировой войны находились на вооружении всех трех основных держав Оси.

Пока две итальянские подводные лодки в основном служили в качестве транспортных судов между Голландской Ост-Индией и Японией и в конечном итоге были захвачены американскими войсками в японском Кобе в 1945 году, немецкие U-лодки U-181, U-195, U-219 и U-862 были захвачены британцами в Сингапуре и Голландской Ост-Индии. U-181 (I-501) и U-862 (I-502) в Сингапуре сдались британцам, которые впоследствии уничтожили обе лодки в Малаккском проливе. U-195 (I-506) и U-219 (I-505) были захвачены британскими войсками в августе 1945 года в Джакарте и Сурабайе (в Голландской Ост-Индии), соответственно. В 1946 году Трехсторонняя военно-морская комиссия заставила голландцев списать обе подводные лодки.

[ + – ] Подводная лодка типа XB U-219/I-505. Правила, введенные Трехсторонней военно-морской комиссией, не позволили голландскому флоту оставить ее и подводную лодку типа IXD1 U-195/I-506, и обе U-лодки были затоплены у берегов Явы в 1946 году

Экипажи U-181 и U-862, захваченных в Сингапуре, в конечном итоге вернулись в Германию после окончания войны или навсегда поселились в Уэльсе после интернирования. Некоторые члены экипажей U-195 и U-219 и другие военнослужащие Кригсмарине, которые оставались в Голландской Ост-Индии в 1945 году, выбрали совершенно иной жизненный путь. Пока одни сдались и сотрудничали с британцами, другие предложили свою службу Индонезийской Республике, чтобы продолжить борьбу с колониальными британскими и голландскими войсками во время Индонезийской национальной революции. В их число входил проектировщик и строитель карликовой подводной лодки на сталелитейном заводе в Джокьякарте на острове Ява.

Стальную конструкцию обнаружили после того, как голландские войска захватили временную столицу Индонезийской республики Джокьякарту в ходе операции "Ворон" (Operatie Kraai) – второй из двух успешных военных наступательных операций, целью которых был захват столицы республики и ее лидеров. Интересно, что во время первого наступления Operatie Product (Операция "Продукт") в августе 1947 года голландцы не только захватили президента Индонезии Сукарно и вице-президента Мохаммада Хатту, но и пятерых немцев на Восточной Яве. Четверо из них служили на U-195/I-506, а пятый немец (уроженец Индонезии) стал работать дрессировщиком собак в индонезийских войсках.

[ + – ] Голландские солдаты с недоумением осматривают только что захваченную стальную конструкцию. Обратите внимание на стабилизирующие плавники, установленные на каждой стороне судна

Как бы ни была груба и неработоспособна конструкция лодки, Midget U-Boat все же стала первой в истории подводной лодкой, собранной и эксплуатируемой в Индонезии. К сожалению, о внутреннем устройстве лодки известно очень мало, кроме того, что ее конструктивные параметры не смогли предотвратить ее затопление во время первого плавания. Впоследствии стального монстра подняли со дна и вернули на сталелитейный завод для ремонта и усовершенствования конструкции – этот процесс грубо прервали голландцы. Если бы подводную лодку вовремя отремонтировали, она, вероятно, могла бы действовать против ничего не подозревающих эсминцев голландского флота, которые поддерживали морскую блокаду вокруг территории на острове Ява, контролируемой республиканцами.

Для этой цели карликовая подводная лодка могла быть вооружена одной торпедой под корпусом. Это, скорее всего, были японские торпеды Тип 93 или Тип 95 или даже 450-мм авиационная торпеда Тип 91 мод. 2, большое количество которых попало в руки индонезийских сил, когда они захватили или получили бывшие базы Императорского флота Японии. Торпеда должна была наводиться через большой перископ, расположенный в ограждении рубки. Судя по большим круглым окнам в боевой рубке субмарины и огромным размерам перископа, по крайней мере, часть подводной лодки должна была высовываться из воды во время операций, что технически делало ее полупогружной.

[ + – ] Крепежные зажимы для единственной торпеды

Окончательный проект можно назвать в лучшем случае очень черновым и не имеющим ни малейшего сходства ни с одним типом карликовых подводных лодок того периода. Масштабная модель подводной лодки, сделанная до начала проектирования, похоже, была в значительной степени вдохновлена немецкой карликовой подводной лодкой Biber. Является ли это чистым совпадением, или немецкий подводник имел возможность осмотреть Biber перед отправкой в Голландскую Ост-Индию и впоследствии использовал его в качестве основы для собственного проекта, неизвестно. Серийное производство "Бибера" началось летом 1944 года, за несколько месяцев до того, как U-195 и U-216 отправились в Голландскую Ост-Индию. Обе подводные лодки перевозили демонтированные ракеты V-2 и чертежи современного оружия, и вполне возможно, что среди них были и чертежи "Бибера". В конечном счете, наиболее правдоподобной остается теория о том, что сходство является простым совпадением.

[ + – ] Немецкая карликовая подводная лодка Biber

[ + – ] Модель, созданная немецким подводником до того, как он начал строительство полномасштабной подводной лодки

В этой истории есть все: немецкая карликовая подводная лодка, спроектированная немецким подводником в Голландской Ост-Индии и вооруженная японскими торпедами после того, как он решил сражаться плечом к плечу с индонезийскими борцами за свободу после капитуляции нацистской Германии и Японии. Хотя подводная лодка с самого начала была обречена из-за своей грубой конструкции и низкого качества производства, она является важным свидетельством растущей решимости индонезийцев не останавливаться ни перед чем, чтобы дать бой голландским войскам. В 1962 году Индонезия предприняла еще одну попытку потопить голландский флагман в рамках операции "Трикора" – плана Индонезии по захвату голландской Новой Гвинеи.

К этому времени у Индонезии уже было современное вооружение, приобретенное у Советского Союза. Отмененный в итоге план предусматривал потопление голландского авианосца HNLMS Karel Doorman тяжелыми бомбардировщиками Ту-16КС-1, вооруженными противокорабельными ракетами КС-1 "Комета". То, что индонезийская военная история мало известна на Западе, несправедливо по отношению ко множеству интересных фактов, которые она содержит – и автор будет рад ими поделиться.

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