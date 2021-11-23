Тихая и смертоносная. Подводная лодка, которая вернет Германии море

Подводная лодка Тype-212A играет решающую роль в расширении зоны действий ВМС Германии – которая охватывает воды Северной Европы, Северной Атлантики и Средиземного моря.

Подводная лодка Тype-212А обладает еще большим запасом хода, глубиной погружения и водоизмещением, чем ее предшественницы, а также оснащена улучшенными системами связи и разведывательными возможностями.

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Фокус перевел текст Питера Сучиу – американского журналиста из штата Мичиган, о новейшей немецкой подводной лодке.

История немецких подводных лодок. С чего начинались Бундесмарине

Германия не была первой страной, использовавшей подводные лодки: в 1905 году она приняла на вооружение подводную лодку U-1 (Unterseeboot 1) вслед за британским Королевским флотом, который в то время уделял особое внимание передовым технологиям. Лодка длиной 42,3 метра приводилась в движение на поверхности нефтяным двигателем, а под водой — электромотором; будучи примитивной по сегодняшним меркам, она стала шагом вперед для Кригсмарине, сделавших ставку на новый метод ведения войны.

В Первой мировой войне боевые действия под водой оказались ключевым компонентом провальной стратегии Германии по разгрому союзников, однако во Второй мировой U-лодка вновь стала одной из главных составляющих немецкого флота. После войны Западной Германии было запрещено включать подводные лодки в состав Бундесмарине до 1960 года, что свело на нет все усилия по развитию подводного флота.

Подводная лодка Тype-212А — надежная и почти необнаружимая

[ + – ] Подводная лодка Тype-212A Фото: Bundeswehr-Fotos

С появлением подводных лодок типа 201 внимание к этой технологии получило новый виток, продолжаясь в XXI веке. Современный представитель немецких подводных лодок Бундесмарине – это Тype-212А (она же U-212A), заслужившая репутацию надежной передовой субмарины. Разработанная компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) для ВМС Германии и Италии (в Италии она известна как класс "Торадо"), подводная лодка Тype-212A стала первой, на которой использовались топливные элементы AIP (Air Independent Power).

Такая подводная лодка может идти на высокой скорости на дизельном топливе, а затем переключиться на систему AIP для медленного и бесшумного хода. Type-212A также может оставаться под водой до трех недель, почти не выделяя тепла, что делает ее практически необнаружимой. ВМС Германии утверждают: это самая тихая подводная лодка из ныне действующих.

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Поскольку ВМС Германии расширили свою зону действий, охватив воды Северной Европы, Северной Атлантики и Средиземного моря, подводная лодка Type-212А сыграла решающую роль, позволив Германии действовать как в прибрежных районах, так и в открытом море. Кроме того, подводные лодки оснащены высокоинтегрированной системой командования и управления оружием, которая взаимодействует с датчиками, вооружением и навигационными системами.

Особенности субмарины Type-212А

Подводная лодка Type-212А обладает еще большей дальностью хода, глубиной погружения и водоизмещением, чем ее предшественницы, и при этом оснащена усовершенствованными системами связи и разведывательными возможностями. В рамках программы модернизации шестая лодка Type-212А, находящаяся на вооружении, оснащена возможностью нанесения ударов по суше. Первая модель усовершенствованного класса, U-32, имеет длину около 56 метров и почти семь метров в длину. Осадка составляет 5,79 метров.

Примечательно, что экипаж лодки Type-212А включает всего 5 офицеров и 22 матроса, а две палубы подводной лодки обеспечивают дополнительное спальное и жилое пространство – больше никаких "теплых коек". По сообщениям, торпедный отсек лодки настолько просторен, что больше нет необходимости разделять внутренние помещения для перезарядки оружия.

[ + – ] Схема подводной лодки Тype-212A

Основным видом оружия по-прежнему являются торпеды. Type-212A имеет шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов. Они расположены в два ряда по три: четыре трубы направлены немного влево, а две трубы – вправо. Кроме того, торпедные аппараты могут использоваться для переброски сил специальных операций Германии. Несмотря на то, что на вооружении Бундесмарине находится всего шесть лодок типа 212A, это довольно мощные и тихие суда, которые могут помочь им действовать во внутренних, ближних и открытых морях.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из штата Мичиган (США), пишущий для четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Автор нескольких книг о военных головных уборах, в том числе "A Gallery of Military Headdress".

Эта статья впервые появилась в начале этого года и перепечатывается в связи с интересом читателей.