В портах Бердянска и Мариуполя завыли сирены: россияне подняли в небо авиацию (фото, видео)

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, вражеская авиация сохраняла свою высокую активность в течение всех выходных.

Во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске с утра 30 октября неспокойно. Оккупанты подняли в воздух авиацию и включили сирену в местных портах. Об этом сообщают советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и местные паблики.

В Бердянске Запорожской области с самого утра 30 минут не смолкала сирена в порту, о чем писал телеграм-канал "Бердянськ Сьогодні".

"Вот такое доброе утро!" — сообщили местные жители.

В Мариуполе Донецкой области утро тоже выдалось беспокойным.

"Над Мариупольским портом активно патрулирует авиация врага. Детали позже. Устанавливаем", — написал Петр Андрющенко.

Что предшествовало

По словам советника мэра Мариуполя, российские войска на прошлой неделе возобновили переброску подкреплений через оккупированный город сразу в двух направлениях.

"Снова одновременно в обе стороны. Подкрепление "живой силы" и бронированной техники в сторону севера Донецкой области и грузовиков с БК и инженерными принадлежностями через Мариуполь в сторону Бердянска", – написал Андрющенко.

Он также сообщил, что вражеская авиация сохраняла свою высокую активность в течение субботы–воскресенья. Единственное отличие от предыдущей недели, по мнению Андрющенко, — это нанесение ударов преимущественно по Запорожскому направлению, а не пролет на север Донецкой области.

"Также после Бердянского "хлопка" ощутимо увеличено движение вертолетов из Ростова (направление) в Бердянск. Судя по результатам наблюдения, россияне вновь не рискуют держать вертолеты в потенциальной зоне поражения. Пока", — добавил он.

Напомним, Фокус утром 30 октября писал, что в Одессе раздались взрывы. В городе и области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет. Позже выяснилось, что российские войска нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. В результате атаки есть разрушения и двое пострадавших.

Напомним также, 30 октября взрывы прозвучали в оккупированном Крыму. В Севастополе заявили об атаке надводных дронов.