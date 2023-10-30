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8 ракет Strom Shadow: в Минобороны РФ заявили о массированном ударе по Крыму (видео)

Владимир Пенов
Фото: Скриншот | Жители Крыма засняли ракету в небе

В Минобороны РФ отчитались о якобы перехвате всех воздушных целей. Тем временем в оккупационной администрации сообщают о разрушениях, а местные жители публикуют видео пролета ракет.

В Минобороны Российской Федерации заявили, что Вооруженные силы Украины якобы запустили по территории оккупированного Крыма восемь крылатых ракет Storm Shadow. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В Минобороны РФ утверждают, что все ракеты якобы были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Тем временем местные жители опубликовали видео пролета ракет над оккупированным полуостровом.

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Последствия атаки на Крымский полуостров

По информации главы оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева, в городе повреждены жилые объекты в результате "падения обломков". В городе зафиксированы следующие повреждения:

  • Обломки упали в частном секторе, рядом с железной дорогой, в районе Мекензиевых гор. Пострадал 57-летний мужчина, у которого есть средней тяжести рана на голени, но нет угрозы для его жизни. Также было небольшое возгорание травы.
  • Обломки упали на территории школы № 27 на северной стороне города. Детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях эвакуировали в убежище на цокольном этаже. Никто из них не пострадал.
  • На улице Пасечной обломки также упали на приусадебном участке, что вызвало небольшое возгорание травы, но его быстро потушили.
  • Обломки были обнаружены и на улице Мищенко, а также в одном из дворов в этом районе.
  • В районе Хуторского проезда обломками был пробит шифер на крыше дома, и осколки также оказались во дворе дома.
  • Обломки упали на жилой дом на Качинском шоссе, но возгорания не произошло.
  • По предварительным данным, в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова также упали обломки от сбитых воздушных целей.

Взрывы в Крыму 30 октября

Напомним, в оккупированном Крыму в результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих.

Кроме того, утром 30 октября оккупанты сообщили об атаке морских дронов в районе Севастополя.

Через несколько часов вновь сообщили о взрывах, но их география расширилась. Громко было не только в Севастополе, но также в Новофедоровке и Саках. В частности, сообщалось, что в Новофедоровке могли ударить по аэродрому, а в Севастополе заметили столб дыма в районе Морвокзала.