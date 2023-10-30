"Закрепляют присутствие": Наев объяснил, почему ВС РБ продолжают учения у границы с Украиной

Белорусских военных разместили на приграничной территории вдоль от Волынской до Черниговской области. Их общая численность — около 1800 человек, рассказали в ВСУ.

Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что белорусские военные постоянно продолжают обучение и тренировки для того, чтобы легитимизировать свое присутствие в приграничных районах. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Он рассказал, что решение о применении Вооруженных сил Российской Федерации принято на уровне президента, тогда как в Беларуси это правовое действие не состоялось. По его словам, одно дело — это запуск военной техники и солдат другой страны со своей территории, тогда как другое — принять решение о применении белорусских военных и стать в один ряд с российским президентом Владимиром Путиным.

"Для того, чтобы легитимизировать присутствие ВС РБ в приграничных районах и соответственно на полигонах, вместо принятия правового решения президентом Лукашенко по применению военной организации, что определено их законодательством, они постоянно продолжают тренировки и учения", — сказал Сергей Наев.

Он отметил, что таким образом белорусские военные закрепляют свое присутствие в приграничных районах с Украиной. В частности, их общая численность — около 1800 человек, которые расположены вдоль от Волынской до Черниговской области. Эти батальоны имеют на своем вооружении бронированную технику и некоторые артиллерийские подразделения. Однако большая часть войск находится в глубине Беларуси, подчеркнул Наев.

Напомним, 29 октября в Центре национального сопротивления сообщили, что в Беларусь начали прибывать российские инструкторы, задачей которых является проведение учений для белорусских военных по оперированию БПЛА. В частности, инструкторы РФ прибывают в 927-й центр подготовки БПЛА в Брестской области.

7 октября командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Беларусь проверяет боеготовность своей армии. Зато Украина усиливает бдительность пограничных нарядов, сил и средств для адекватного реагирования.