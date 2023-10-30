"Кровавая цена за город": в NYT рассказали о боях под Авдеевкой

Украинский военный рассказал журналистам, что при обороне Авдеевки в его подразделении убереглись от ранений 6 бойцов из 50. Одна из бригад ощутила недостаток FPV-дронов, которыми останавливала российский штурм.

Украинские бойцы отбили два мощных штурма ВС РФ под Авдеевкой, возле которой строили укрепления начиная с 2014 года. Штурмы остановили благодаря FPV-дронам, которые ликвидировали бронетехнику, подвозившую пехоту. О деталях боев под городом с военными Сил обороны Украины общались журналисты издания The New York Times.

Издание встретилось с бойцами подразделений, которые держат оборону под Авдеевкой. Среди их собеседников был боец с позывным "Депутат", операторы БпЛа "Балу", "Штурман", "Грек" и другие. Журналисты указали в названии своей статьи, что "обе стороны платят кровавую цену за вожделенный украинский город".

Силы обороны заметили наращивание российских подразделений за несколько недель до атаки, рассказал один из бойцов. Российское командование планировало отбросить украинцев от пригородов Донецка, чтобы подготовить победу, которой сможет хвастаться президент РФ Владимир Путин. Чтобы иметь какие-то успехи, россияне должны были перерезать два пути снабжения — около села Бердычи на северо-западе и у Северного на юге.

Авдеевка по состоянию на 30 октября 2023 года Фото: DeepStateMAP

Наступление началось 10 октября. Россияне действовали по традиционному шаблону — сначала усиленные артобстрелы и авиация. Затем вперед понеслись бронемашины с пехотой. В этот момент подключились бойцы ВСУ — они использовали огромную волну FPv-дронов, чтобы остановить врага. Собеседник журналистов — боец "Бумер" — рассказал, что 110 бригаде пришлось обращаться за дополнительными БпЛА к соседним бригадам и волонтерам — свои закончились.

"Мы оттеснили их, но ночью они прислали новых солдат. Мы убили столько людей, что закончились запасы".

Российскую пехоту удалось остановить. После этого до 19 октября была небольшая пауза, и россияне вновь бросились в бой. Отмечается, что действительно есть небольшое продвижение на отдельных участках фронта в районе Авдеевского коксохимического комбината. Кое-где приходится идти в рукопашную с противником. Один боец заявил, что из 50 человек его подразделения не ранены только 6 человек. При этом бои ведутся преимущественно дистанционно, а люди прячутся в защитных бункерах.

Относительно перспектив ситуации под Авдеевкой мнения бойцов, которые разговаривали с NYT, разделились. Некоторые бойцы сомневаются, что ВСУ удержат плацдарм: его могут потерять, как когда-то потеряли Бахмут — заявил один из командиров 59 бригады. Однако боец с позывным "Кондор" уверен, Авдеевка будет украинской, поскольку российская тактика продемонстрировала свою неуспешность.

"Они получают немного территории, но очень небольшую, и теряют возможность продвигаться. Если бы эта тактика, которую они используют, была успешной, мы бы сейчас не были здесь и не разговаривали с вами", — сказал "Кондор".

Оператор БпЛА под Авдеевкой Фото: The New York Times БпЛА под Авдеевкой Фото: The New York Times

Бои под Авдеевкой: детали

В отчете Генштаба ВСУ указывается, что в течение суток 28-29 октября ВС РФ 10 раз атаковали позиции ВСУ под Авдеевкой. Все атаки врага отбиты, подчеркнуло командование.

Между тем в городской военной администрации отметили, что под Авдеевку стягивают новые подразделения российской армии. Чиновник предположил, что вскоре состоится третий штурм населенного пункта.

В дни, когда ВС РФ особенно ожесточенно пыталось штурмовать позиции ВСУ под Донецком, отмечали максимальные потери РФ: в один день погибло 1030 человек живой силы. Аналитики подсчитали, что враг тогда потерял до сотни единиц военной техники различных видов.

Напоминаем, командующий ОСУВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны к западу от Вербового. Кроме того, отмечают расширение плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине.