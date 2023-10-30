"Агенты нестабильности": КНР и РФ обвинили США в мировой дестабилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил Западу прямым военным столкновением из-за помощи Украине. Китайцы тоже намекнули на роль США, но подчеркнули, что открыты к сотрудничеству.

На Пекинской выставке вооружения министр обороны РФ Сергей Шойгу и замглавы Центральной военной комиссии Национально-освободительной армии Китая Чжан Юйся раскритиковали США за мировую дестабилизацию. Об этом сообщает The Washington Post.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на выставку вооружений в Пекин. Там он раскритиковал Соединенные Штаты и выступил с угрозами Западу из-за вмешательства в войну в Украине.

"Политика Запада, направленная на постоянную эскалацию конфликта с Россией, несет в себе угрозу прямого военного столкновения между ядерными державами, что чревато катастрофическими последствиями", — заявил Шойгу.

Несколько более мягкое заявление сделал Чжан Юйся, он выступил с критикой на США опосредованно. Он оставил открытым путь к улучшению военных связей с Вашингтоном.

"Некоторые страны намеренно создают турбулентность и вмешиваются во внутренние дела других стран. Мы будем углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Россией и готовы на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества развивать военные связи с США", — сказал Чжан, заместитель председателя Центральной военной комиссии Китая, в своей программной речи.

По данным государственных СМИ РФ и КНР, Пекинский форум собрал делегации из более чем 100 стран. По мнению доцента Центра российских исследований Восточнокитайского педагогического университета в Шанхае Вана Цинсуна, РФ и Китай хотят использовать платформу для завоевания общественного мнения в странах глобального юга.

При этом на форум пригласили министра обороны США Ллойда Остина, но вместо него прибыла директор по работе с Китаем в офисе заместителя Пентагона.

Напомним, 30 октября СМИ писали, что Китай доминирует в Индо-Тихоокеанском регионе путем запугивания и угроз.

27 октября новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что США не допустят победы России в войне против Украины.