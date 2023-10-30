Двойные проблемы: какие сложности есть на Западе с поставками вооружений Украине

В США спорят об объемах помощи Украине, в Словакии пришло к власти пророссийское правительство, а Венгрия и до того вела политику на сближение с РФ. Кроме этого на Западе не хватает боеприпасов, пишут журналисты.

В Европе состоялось заседание Европейского совета, чтобы попытаться достичь единодушия в поддержке Украины в войне против РФ. Об этом сообщает Breaking Defense.

Итоговый документ встреч ознаменовался заявлением о том, что Украина есть и будет приоритетом в помощи. Заявляется, что Киев будут поддерживать столько, сколько нужно. Это касается экономических, дипломатических, гуманитарных и военных вопросов. Однако в издании отмечают, что трудно игнорировать позицию Венгрии и Словакии. Братислава пообещала остановить военную помощь Украине и отменить любые дальнейшие санкции против РФ. Ту же игру ведет и Венгрия, которая похожа на союзника РФ со своими заявлениями.

Так же сложная ситуация в США из-за внутренней политики. Новоизбранный спикер палаты представителей уже заявил, что помощь Украине и Израилю не будет рассматриваться в одном пакете. Джо Байден запросил для Киева более 60 млрд долларов.

Для президента Владимира Зеленского все это является частью головной боли, потому что он пытается сохранить текущий уровень помощи. Однако политика США, Венгрии и Словакии не единственная проблема. Арсеналы европейских армий становятся все меньше.

"Мы отдаем Украине системы вооружения, это замечательно, и боеприпасы, но не с полных складов. Мы начали раздавать с наполовину заполненных или более низких складов в Европе. И эти магазины сейчас заканчиваются", — сказал адмирал ВМС Нидерландов Роб Бауэр.

На Западе пытаются нарастить производство боеприпасов, но это требует времени. Производители со своей стороны хотят иметь гарантии, что инвестиции в расширение будут не напрасными и спрос на боеприпасы или другое вооружение будет. Сейчас в США нет оружия, производство которого шло бы быстрее спроса на него.

"Экономика "точно вовремя, достаточно", которую мы создали вместе за последние 30 лет не подходит к реалиям современной войны", — продолжил Бауэр.

После начала боевых действий в Израиле, ситуация для Украины стала еще сложнее. В ближайшее время дефицит вооружений почти нереально решить, резюмировали журналисты.

Напомним, Фокус разбирался, что за гибридные средства ПВО создает Украина и США.

Также СМИ писали, что в США интегрировали ракеты Patriot в советский "Бук".