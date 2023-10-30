Мобилизация в Украине: кто из украинцев могут призвать в ноябре

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы в случае, если они являются резервистами, имеют боевой опыт или сами того пожелают.

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине действует всеобщая мобилизация. Это означает, что многие украинцы могут быть мобилизованы в Силы обороны Украины. Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

В источнике сообщают, что категорий граждан, которые попадают под мобилизацию, существует несколько.

Кого могут мобилизовать в следующем месяце:

военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт;

мужчин от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными (последних могут направить на службу в частях обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях и учебных заведениях);

лиц, которые были исключены из списка военнообязанных и сняты с воинского учета, если ВВК считает их пригодными и они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

Напомним, в ранее Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который может отменить отсрочку для соискателей второго высшего образования. Нардеп Сергей Рахманин заметил, даже если такой законопроект примут – вряд ли это будет иметь существенное влияние, ведь говорится не об очень больших цифрах.

В настоящее время продолжаются изменения по прохождению военно-врачебных комиссий, в частности сокращают сроки медосмотра.

Фокус писал, что 16 октября пограничники сообщили, сколько мужчин ежедневно "ловят" на границе. Больше всего попыток незаконного пересечения границы было весной и летом. В последнее же время незаконных пересечений границы по поддельным документам стало меньше.