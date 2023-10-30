"Одинокая борьба": в журнале Time заявили, что Зеленский чувствует себя преданным союзниками

В своих президентских телефонных разговорах и зарубежных поездках украинскому лидеру, как считает автор Саймон Шустер, все труднее убеждать мировых лидеров, что стабильная помощь Украине полностью соответствует их собственным национальным интересам.

Журнал Time вышел с передовицей о президенте Украины Владимире Зеленском и с его фото на обложке. На сайте издания сообщили подробности.

Саймон Шустер — автор материала. Он рассказывает о трудностях президента в том, чтобы удержать внимание международного сообщества к войне в Украине, в частности США, особенно после нового взрыва конфликта в Израиле, вспоминает о серьезных проблемах с коррупцией и тому подобное. Издание рассказывает о Владимире Зеленском, его борьбе за международную помощь нашему государству и его фотографией на обложке.

"Никто так не верит в нашу победу, как я. Одинокая борьба Владимира Зеленского", — говорится на обложке журнала.

Автор отметил, что в начале российского вторжения миссия Зеленского заключалась в том, чтобы сохранить симпатии человечества к Украине. Теперь его задача несколько усложнилась. В своих президентских телефонных разговорах и зарубежных поездках ему нужно убеждать мировых лидеров, что стабильная помощь Украине полностью соответствует их собственным национальным интересам. Достичь этого становится все труднее, поскольку глобальные кризисы умножаются.

Фото: Time

После его визита в Вашингтон Time проследил за президентом и его командой обратно в Киев, надеясь понять, как они отреагируют на полученные сигналы, особенно на настойчивые призывы к Зеленскому бороться с коррупцией в собственном правительстве и угасающий энтузиазм относительно войны, которой не видно конца. По словам автора, больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств, чтобы выиграть войну, только средств, чтобы пережить ее.

Напомним, в декабре 2022 года журнал TIME назвал "Человеком года" Владимира Зеленского и "украинский дух". В издании отметили мужество политика.