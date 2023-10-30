"Просто на обочинах": в Запорожской области находят тела казненных оккупантов, — Федоров

По словам мэра Мелитополя, в войсках противника регулярно возникают конфликты. В большинстве случаев к ним причастны "кадыровцы", которые и устраняют оккупантов.

Жители временно оккупированных территорий Запорожской области регулярно находят тела казненных российских захватчиков в посадках. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федорова в эфире телеканала Freedom 30 октября.

По его словам, между бойцами ВС РФ регулярно возникают различные конфликты и связаны они в основном с "кадыровцами", которые не могут что-то поделить с россиянами.

"Кадыровцы" — это те, кто находится на временно оккупированной части Запорожской области. Они в основном — по разграблению и отъему бизнеса, недвижимости и всего остального. На этой почве, конечно, часто возникают конфликты. Причем со всеми категориями других представителей гауляйтеров РФ: как с дагестанцами, так и с ФСБшниками, и с росгвардейцами. Потому что "кадыровцы" хотят захватить и контролировать весь бизнес", — заявил Иван Федоров.

Отдельно мэр Мелитополя отметил, что представители войск главы Чечни Рамзана Кадырова не хотят воевать, поэтому начинают выступать в роли "заградотрядов". Они "зачищают" тех российских оккупантов, которые больше не хотят воевать и пытаются сбежать с фронта на Запорожском направлении. Таких историй уже есть колоссальное количество.

"Постоянно от жителей временно оккупированной части Запорожской области слышим о найденных в том или ином количестве телах военных РФ просто на обочинах возле наших населенных пунктов. Это свидетельствует о том, что они отказались воевать. Они выходили с передовой Запорожской линии фронта, и их прямо там и "зачищали": в посадках, в полях вблизи населенных пунктов", — подытожил Иван Федоров.

Напомним, 29 октября сообщалось, что в Бердянске оккупант сначала убил супругов, а потом изнасиловал и лишил жизни их несовершеннолетнюю дочь. Российские захватчики объявили в розыск оккупанта, который совершил тройное убийство.