С атакованного аэродрома в Бердянске за две недели "исчезли" десятки вертолетов ВС РФ (фото)

Еще в конце сентября в Бердянске фиксировали более 20 российских вертолетов. После ударов Сил обороны, своим ходом или не без помощи, техника покинула авиабазу.

Ночью на 17 октября Силы обороны ударили по российским вертолетам, которые были размещены в районе временно оккупированных Луганска и Бердянска. 30 октября военный аналитик Брейди Африк опубликовал свежие спутниковые снимки одного из пораженных аэродромов.

"Российские вертолеты покинули аэропорт Бердянска на юге Украины после того, как украинские силы нанесли удар по этому объекту с ATACMS в начале этого месяца", — написал эксперт.

В издании Defense Express сравнили их с ранее опубликованными снимками того же аэродрома. Спутниковыми снимками Бердянска от 29 сентября делились в медиа Clash Report.

Журналистки идентифицировали на предварительных снимках более 20 российских вертолетов типа Ка-52 и Ми-8. В СМИ подчеркнули, что речь идет о почти авиаполке.

Спутниковое фото авиабазы в Бердянске от 29 сентября Фото: Clash Report

"Из этого следует, что упомянутый выше срок, то есть несколько менее 2 недель, понадобился российским захватчикам для эвакуации целого авиаполка вертолетов и сопроводительных служб обеспечения", — говорится в материале.

В медиа отметили, что точно не известно, сколько вражеских вертолетов покинули базу самостоятельно, а сколько из них транспортировали по земле.

"Но с другой стороны, так мы увидели первое подтверждение прогнозам, что на фоне угрозы от новых ОТРК в распоряжении ВСУ армия РФ начнет оттягивать и рассредоточивать свою авиацию как можно дальше от линии фронта", — добавили журналисты.

Напомним, в ССО ВСУ подтверждали ликвидацию девяти российских вертолетов во время ударов по авиабазам в Бердянске и Луганске. В то же время OSINT-аналитики информировали об уничтожении семи вертолетов Ка-52 и еще двух — Ми-8. Еще 15 вертолетов ВС РФ, по подсчетам экспертов, получили повреждения.

В соцсетях уже публиковали фото пораженного Силами обороны аэродрома в захваченном Бердянске.