"Обстановка патовая": Лукашенко призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

И в российской и в украинской армии есть проблемы, считает Лукашенко, из-за которых ни одна из воюющих сторон не может добиться существенного успеха. А вместо продвижений войска только перемалывают друг друга.

Александр Лукашенко призвал к скорейшим переговорам между РФ и Украиной "о земле и о мире". Белорусский политик считает, что на фронте сложилась патовая ситуация, а проблемы с войсками испытывают обе противоборствующие стороны. Об этом 30 октября сообщило агентство БелТА.

По мнению Лукашенко, для начала переговорного процесса не нужно никаких предварительных условий. Просто для этого нужно, чтобы лидеры двух государств сказали "Стоп" и начали диалог.

"Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — дали команду "Стоп". Вот с 00.00 часов "Стоп": никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливают. Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем — о земле и о мире", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что оружие, которое предоставляется американцами не поможет Украине, так как даже если его будет достаточно, то "воевать будет некому". По его словам, в начале конфликта с украинской стороны воевали много добровольцев, однако большинство из них погибли или получили увечья.

Также Лукашенко назвал ситуацию на фронте тупиковой. Он отметил, что ни одна из воюющих сторон не добилась за последнее время существенных успехов, а вместо этого войска перемалывают друг друга.

"Проблем хватает. И со стороны России, и со стороны Украины там сейчас серьезная очень обстановка, патовая. Никто не может ничего сделать. Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди, перемалываются. Но Россия — это 140 млн, а там (в Украине) 20 млн оставалось на начало войны, и все бегут", — подчеркнул белорусский политик.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал в ближайшее время начать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Во время рабочего визита в Беларусь дипломат заявил, что существуют два приоритетных вопроса — завершение войны в Украине и восстановление цивилизованного диалога между Западом и Востоком.