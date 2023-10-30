Громко отгуляли посвящение: в Киеве во время комендантской задержали почти 100 студентов (фото)

Столичные первокурсники арендовали целый этаж здания, чтобы отпраздновать начало обучения. В отделение полиции доставили 34 несовершеннолетних украинцев.

В Шевченковском районе Киева ночью на 28 октября задержали почти сотню человек, которые устроили шумную вечеринку во время комендантского часа. Деталями в комментарии для "24 Канала" поделилась начальница отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Юлия Гирдвилис.

Она рассказала, что студенты-первокурсники арендовали третий этаж здания, чтобы организовать там празднование. На месте полицейские задержали 97 человек, 34 из них были несовершеннолетними.

На организаторов вечеринки составили админпротоколы по статьям о доведении несовершеннолетних до состояния опьянения и нарушении правил соблюдения тишины. С родителями нарушителей, которым еще не исполнилось 18 лет, провели профилактическую беседу.

Кроме того, по словам Гирдвилис, полиция составила четыре протокола по статье о распитии пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах и 14 постановлений по аналогичной статье.

"Эти материалы зарегистрированы в журнале обращений граждан. Проводится дальнейшая проверка и отработка", — подчеркнула пресс-секретарь ведомства.

Гирдвилис отметила, что вечеринка была устроена по случаю посвящения первокурсников в столичное учебное заведение. Однако, по ее словам, гуляния не удались.

Напомним, 28 октября в Киеве наблюдались сильные порывы ураганного ветра. В результате непогоды погибли два человека, еще трое жителей столицы получили травмы.

Ранее, 25 октября, в Киеве произошла авария. Водитель Toyota Avensis не справился с управлением, в результате чего его машина слетела с дороги на тротуар и наехала на пешеходов. Пострадавшие в момент ДТП стояли на остановке общественного транспорта.