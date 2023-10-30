"Это несправедливо": более 123 млн грн боевых выплат выдали за службу в тылу, — Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир считает, что несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не выполняет задания под прямым огнем противника.

В Украине более 123 миллионов гривен было выплачено дополнительное вознаграждение военнослужащим, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли боевых задач. Около 60 млн. грн "боевых" было выплачено в Киеве. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram.

Ведомство провело внутренний аудит в около 40 воинских частях ВСУ. По результатам проверки, были осуществлены выплаты около 60 миллионов гривен "боевых" в пунктах постоянной дислокации (ППД) в столице, а в целом более 123 миллионов гривен такого вознаграждения "выплатили людям, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли боевых задач".

"Служба внутреннего аудита Минобороны выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению", — говорится в сообщении министерства.

Также было обнаружено, что в Киевской области военнослужащие понтонно-мостовой роты получили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, общая сумма "боевых выплат" этим военным составила около 6,5 миллиона гривен.

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным службы внутреннего аудита МО, действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению.

Заместитель министра обороне Украины Юрий Джигир, комментируя ситуацию заявил: "Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем".

По его словам, ведомство выявляет манипуляции и реагирует на "пробелы для злоупотреблений". В МО Украины также сообщили, что проводят консультации с Генштабом ВСУ, чтобы дополнительные вознаграждения получали только те военнослужащие, которые выполняют боевые задачи и участвуют в боевых действиях.

Ранее, 10 августа сообщалось, что военным ВСУ вернули доплаты в 30 тысяч гривен. В правительстве с радостью сообщили о возвращении денежной мотивации военным, но на практике не все так гладко. При увольнении, доплату воину могут не выплатить, а в горячие точки отправляют после вывода из штата. "Боевые" 100 тысяч гривен нередко приходится выбивать в судах.